باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه سفر به سرزمینهای اشغالی، در خصوص حمله هفته گذشته رژیم اسرائیل به دوحه، گفت که واشنگتن از آنچه اتفاق افتاده «راضی نیست» اما «این حمله وضعیت اتحاد واشنگتن با اسرائیل را تغییر نخواهد داد».
او اندکی پیش از ترک واشنگتن به خبرنگاران گفت: «بدیهی است که ما از این موضوع خوشحال نبودیم، رئیس جمهور از این موضوع خوشحال نبود.»
روبیو در عین حال افزود: «این موضوع ماهیت روابط ما با اسرائیلیها را تغییر نخواهد داد، اما ما باید در مورد آن صحبت کنیم؛ اینکه در درجه اول، این موضوع چه تأثیری بر تلاشهای دیپلماتیک برای برقراری آتشبس در غزه خواهد داشت.»
وزیر خارجه آمریکا در حالی روز یکشنبه وارد سرزمینهای اشغالی میشود که رژیم اسرائیل برای اشغال شهر غزه آماده میشود. سفر او همچنین چند روز پس از حمله تجاوزکارانه این رژیم به قطر انجام میشود. مقامات عربی و اروپایی گفتهاند که حمله به قطر تلاشها برای آتشبس را با اختلال مواجه کرده و پایان دادن به جنگ را دشوارتر خواهد کرد.
در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که سفر روبیو را اعلام کرده و دستور کار او را تشریح میکند، آمده است که او با مقامات اسرائیلی دیدار خواهد کرد تا در مورد «اهداف و مقاصد» آنها پیرامون اشغال غزه گفتوگو کند.
منبع: العربیه