باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری برناما، ابراهیم شنبه در مراسم اختتامیه «اجتماع ملی نهادهای مذهبی مالزی» گفت که اسرائیل «فقط در یک یا دو هفته با گستاخی رفتار و به ۶ کشور حمله کرد.»
وی افزود که در نشست روز دوشنبه سران کشورهای عربی و اسلامی در دوحه قطر شرکت میکند بر حمایت مالی از فلسطین و محکوم کردن جنایات غیرانسانی صهیونیستها تاکید خواهد کرد.
رسانهها گزارش دادند که اسرائیل در مدت سه روز به قطر، فلسطین، لبنان، سوریه، تونس و یمن حمله کرد که حمله پهپادی به کاروان کشتیهای امدادرسان به نام «صمود» در سواحل تونس و حمله به نشست سران حماس در دوحه از آن جمله است.
«محمد عالمین» معاون وزیر خارجه مالزی اخیرا با اشاره به اینکه جنگ رژیم صهیونیستی در غزه جان بیش از ۶۰ هزار فلسطینی را گرفته و منجر به مجروح شدن نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر شده است، تاکید کرد که کشورش در تمام مجامع بینالمللی از فلسطینیها حمایت کرده و در آینده نیز به این کار ادامه خواهد داد.
معاون وزیر خارجه مالزی افزود: بیثباتیها در خاورمیانه نه تنها بر ثبات منطقهای و جهانی تاثیر میگذارد، بلکه پیامدهایی برای منافع اقتصادی، تجارت، انرژی و امنیت مالزیاییها در منطقه دارد.
منبع: ایرنا