باشگاه خبرنگاران جوان - نشریه صهیونیستی «هاآرتص» تحلیل کرد چنانچه رژیم صهیونیستی برای اقدام تجاوزکارانه بعدی خود به سراغ ترکیه برود و در ادامه روند تنشهای فزاینده بین ترکیه و رژیم صهیونیستی جنگی تمامعیار در بگیرد، نتیجه آن نه فقط اضافه شدن یک جنگ دیگر به جنگهای غرب آسیا بلکه یک زلزله استراتژیک خواهد بود که تعادل قدرت جهانی را تغییر میدهد.
هاآرتص با اشاره به ادعای چند روز پیش سرویس امنیتی شین بت رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه توطئه یک هسته از اعضای حماس مستقر در ترکیه برای ترور ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم را خنثی کرده است و تکذیبیه آنکارا در خصوص دست داشتن خود در این طرح نوشت: «اما این افشاگری، یک سوال جنجالی را مطرح کرد: آیا ترکیه میتوانسته به حماس برای ترور یک وزیر اسرائیلی کمک کرده باشد؟ اگر این توطئه موفقیتآمیز بود، اسرائیل میتوانست آن را به عنوان یک اقدام جنگی تعبیر کند. تا همین اواخر، چشمانداز درگیری مسلحانه بین ترکیه و اسرائیل – که هر ۲ از شرکای استراتژیک ایالات متحده و هم اروپا هستند - غیرقابل تصور به نظر میرسید.»
این روزنامه عبری زبان معتقد است که بذر تقابل بین ترکیه و رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر در یک روند فزاینده کاشته شده و به سطح اقداماتی رسیدهاند که میتوان آنها را اقدام جنگی در نظر گرفت.