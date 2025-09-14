نشریه عبری با گمانه‌زنی درباره این که ترکیه ممکن است پس از قطر هدف حمله تجاوزکارانه بعدی رژیم صهیونیستی قرار بگیرد چنین رویدادی را در بردارنده پیامد‌های فاجعه‌باری می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشریه صهیونیستی «هاآرتص» تحلیل کرد چنانچه رژیم صهیونیستی برای اقدام تجاوزکارانه بعدی خود به سراغ ترکیه برود و در ادامه روند تنش‌های فزاینده بین ترکیه و رژیم صهیونیستی جنگی تمام‌عیار در بگیرد، نتیجه آن نه فقط اضافه شدن یک جنگ دیگر به جنگ‌های غرب آسیا بلکه یک زلزله استراتژیک خواهد بود که تعادل قدرت جهانی را تغییر می‌دهد.

هاآرتص با اشاره به ادعای چند روز پیش سرویس امنیتی شین بت رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه توطئه یک هسته از اعضای حماس مستقر در ترکیه برای ترور ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم را خنثی کرده است و تکذیبیه آنکارا در خصوص دست داشتن خود در این طرح نوشت: «اما این افشاگری، یک سوال جنجالی را مطرح کرد: آیا ترکیه می‌توانسته به حماس برای ترور یک وزیر اسرائیلی کمک کرده باشد؟ اگر این توطئه موفقیت‌آمیز بود، اسرائیل می‌توانست آن را به عنوان یک اقدام جنگی تعبیر کند. تا همین اواخر، چشم‌انداز درگیری مسلحانه بین ترکیه و اسرائیل – که هر ۲ از شرکای استراتژیک ایالات متحده و هم اروپا هستند - غیرقابل تصور به نظر می‌رسید.»

این روزنامه عبری زبان معتقد است که بذر تقابل بین ترکیه و رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر در یک روند فزاینده کاشته شده و به سطح اقداماتی رسیده‌اند که می‌توان آنها را اقدام جنگی در نظر گرفت.

برچسب ها: حمله اسرائیل ، رژیم صهیونیستی ، دوحه قطر
خبرهای مرتبط
خانواده اسرای اسرائیلی: نتانیاهو تنها مانع بازگشت فرزندانمان است
وزیر انرژی اسرائیل: رهبران حماس را بار دیگر هدف قرار می‌دهیم
دیدار و گفت وگوی نخست وزیر قطر و فرمانده سنتکام در دوحه
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
این کشور‌ها توانایی پاسخ به حمله اسرائیل را ندارند!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
فرود ۵ فروند جنگنده F-35 آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
آخرین اخبار
خانواده اسرای اسرائیلی: نتانیاهو تنها مانع بازگشت فرزندانمان است
وزیر انرژی اسرائیل: رهبران حماس را بار دیگر هدف قرار می‌دهیم
قتل‌عام جدید صلیبیون در صف‌های گرسنگی غزه
هاآرتص: ترکیه می‌تواند هدف بعدی اسرائیل باشد؛ عواقب آن فاجعه‌بار است
این کشور‌ها توانایی پاسخ به حمله اسرائیل را ندارند!
ترامپ در آستانه جنگی بی‌پایان با ونزوئلا
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
دیدار و گفت وگوی نخست وزیر قطر و فرمانده سنتکام در دوحه
رایزنی‌های فشرده وزیر خارجه ترکیه با قطر و اردن در آستانه نشست دوحه
شهادت ۶۲ فلسطینی دیگر در حملات ارتش صهیونیستی به غزه
آمریکا قایق ماهیگیران ونزوئلا را متوقف کرد
فرود ۵ فروند جنگنده F-35 آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
پلمپ مدارس خودگردان پناهندگان افغان در بلوچستان پاکستان
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد