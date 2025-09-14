خانواده‌های اسرای اسرائیلی اعلام کردند که حمله ناموفق رژیم صهیونیستی به رهبران حماس در قطر، نشان داد که تنها مانع در مسیر بازگشت اسرا و پایان جنگ غزه، شخص نتانیاهو است.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرگزاری آناتولی به نقل از رسانه‌های عبری اعلام کرد که در بیانیه «سازمان خانواده‌های اسرا» آمده است: نتانیاهو با ادعای این‌که رهبران حماس در قطر مانع هرگونه توافق می‌شوند، بهانه‌ای تازه برای عدم بازگرداندن اسرا مطرح کرده است.

این خانواده‌ها تأکید کردند: به‌طور قطع، ثابت شده که تنها مانع بازگشت ۴۸ اسیر اسرائیلی و پایان جنگ نتانیاهو است.

بر اساس برآورد تل‌آویو، از این تعداد، ۲۰ نفر زنده هستند و در مقابل، بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی تحت شکنجه، گرسنگی و محرومیت‌های درمانی به‌سر می‌برند که بسیاری از آنان جان خود را از دست داده‌اند.

خانواده‌های اسرای اسرائیلی همچنین یادآور شدند که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز پیش‌تر تأکید کرده بود: هر بار که به توافقی برای آزادی اسرا نزدیک می‌شویم، نتانیاهو مانعی ایجاد می‌کند.

این خانواده‌ها به همراه مخالفان سیاسی رژیم صهیونیستی، بر این باورند که نتانیاهو با کارشکنی در مسیر آتش‌بس، جنگ در غزه را برای منافع سیاسی خود ادامه می‌دهد و بقای خود در قدرت را در سایه فشار جناح راست افراطی کابینه‌اش دنبال می‌کند.

منبع: مهر

برچسب ها: اسرای اسرائیلی ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
وزیر انرژی اسرائیل: رهبران حماس را بار دیگر هدف قرار می‌دهیم
هاآرتص: ترکیه می‌تواند هدف بعدی اسرائیل باشد؛ عواقب آن فاجعه‌بار است
این کشور‌ها توانایی پاسخ به حمله اسرائیل را ندارند!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
فرود ۵ فروند جنگنده F-35 آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
آخرین اخبار
خانواده اسرای اسرائیلی: نتانیاهو تنها مانع بازگشت فرزندانمان است
وزیر انرژی اسرائیل: رهبران حماس را بار دیگر هدف قرار می‌دهیم
قتل‌عام جدید صلیبیون در صف‌های گرسنگی غزه
هاآرتص: ترکیه می‌تواند هدف بعدی اسرائیل باشد؛ عواقب آن فاجعه‌بار است
این کشور‌ها توانایی پاسخ به حمله اسرائیل را ندارند!
ترامپ در آستانه جنگی بی‌پایان با ونزوئلا
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
دیدار و گفت وگوی نخست وزیر قطر و فرمانده سنتکام در دوحه
رایزنی‌های فشرده وزیر خارجه ترکیه با قطر و اردن در آستانه نشست دوحه
شهادت ۶۲ فلسطینی دیگر در حملات ارتش صهیونیستی به غزه
آمریکا قایق ماهیگیران ونزوئلا را متوقف کرد
فرود ۵ فروند جنگنده F-35 آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
پلمپ مدارس خودگردان پناهندگان افغان در بلوچستان پاکستان
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد