سخنرانی‌های افتتاحیه از جمله سخنرانی‌های نخست‌وزیر قطر و همچنین مقامات سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب به بعد از ظهر موکول شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - برگزارکنندگان اجلاس قطر که امروز و فردا در دوحه، پایتخت قطر برگزار می‌شود به الجزیره گفته‌اند که سخنرانی‌های افتتاحیه از جمله سخنرانی‌های نخست‌وزیر قطر و همچنین مقامات سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب به ساعت ۲ بعد از ظهر (۱۱:۰۰ به وقت گرینویچ) موکول شده است.

مقام اتحادیه عرب: اجلاس قطر برای بررسی پیامد‌های حمله اسرائیل است

سخنگوی دبیرکل اتحادیه عرب، جمال رشدی می‌گوید اجلاس دوحه حامل پیام همبستگی کامل با قطر است.

رشدی به خبرگزاری قطر (QNA) گفت که این اجلاس در درجه اول در مورد پیامد‌های حمله اسرائیل به حاکمیت  قطر بحث خواهد کرد و انتظار می‌رود که همبستگی کامل کشور‌های عربی و اسلامی با قطر و در دفاع از قوانین بین‌المللی که تصریح می‌کند میانجیگران نباید هدف قرار گیرند، ابراز شود.

این سخنگو افزود که این اجلاس پیامی به جهان خواهد بود که اقدامات اسرائیل را رد می‌کند و از پذیرش منطق قانون جنگل در منطقه خودداری می‌کند.

او همچنین بر لزوم به عهده گرفتن مسئولیت جامعه بین‌المللی در مهار رفتار بی‌پروای اسرائیل تأکید کرد.

هیچ اقدام «مشخصی» از اجلاس قطر انتظار نمی‌رود

این در حالی است که عادل عبدالغفار، عضو ارشد و مدیر سیاست خارجی در شورای امور جهانی خاورمیانه  می‌گوید اجلاس قطر «بیشتر در مورد پیام همبستگی» است، اما انتظاری از اقدام وجود ندارد.

غفار به الجزیره گفت: «اقدامات مشخص می‌تواند از همکاری کشور‌های خلیج فارس برای بررسی معماری امنیتی خود و برخورد با ایالات متحده در یک جبهه متحد حاصل شود. من فکر می‌کنم کشور‌های خلیج فارس می‌خواهند اولاً، ضمانت‌های امنیتی قوی‌تری از طریق معاهدات یا تعامل عمیق‌تر با ایالات متحده داشته باشند. ثانیاً، آنها می‌خواهند برخی از این مشارکت‌های امنیتی را متنوع کنند و همچنین توانایی دفاع داخلی بومی خود را افزایش دهند و شاید از سرمایه‌گذاری‌هایی که در ایالات متحده داشته‌اند، بهره ببرند.»

او افزود که ترامپ در ماه مه پس از سفری با «دو تریلیون دلار» سرمایه‌گذاری که می‌تواند برای اعمال فشار بر واشنگتن استفاده شود، منطقه را ترک کرد.

منبع: الجزیره

