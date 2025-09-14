باشگاه خبرنگاران جوان - برخلاف تصور رایج، دکوراسیون مینیمال همیشه ساده و بی‌روح نیست. با استفاده از ترفندهای مناسب می‌توان ویژگی‌های این سبک را به شکل خلاقانه‌ به کار گرفت.

۱. استفاده از رنگ های گرم در دکوراسیون

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای ایجاد یک فضای دنج استفاده از رنگ‌های گرم است. رنگ‌هایی مانند قرمز، نارنجی و زرد کم‌رنگ می‌توانند بلافاصله حس گرما و صمیمیت به خانه بیاورند. ممکن است بگویید در دکور مینیمالیستی که نمی‌توان از رنگ‌های برجسته استفاده کرد! اما باید بدانید که گاهی خارج شدن از چارچوب‌ها، فضا را به شکل حیرت‌انگیزی جذاب می‌کند. اگر رنگ‌های خنثی را ترجیح می‌دهید، می توانید از رنگ های بژ، قهوه‌ای و سبز برای ایجاد یک فضای مینیمالیستی استفاده کنید.

رنگ‌آمیزی دیوارها یکی از روش‌های ارزان و مؤثر برای تغییر فضاست. علاوه بر آن، می‌توانید با تغییر رنگ روتختی، کوسن‌ها یا گل‌های تازه، حال و هوای منزلتان را پاییزی کنید. می‌توانید با نمایش آثار هنری با پالت رنگی گرم، به راحتی حس گرما و صمیمیت را به خانه بیاورید. برای حفظ سبک مینیمالیستی، از آثار هنری انتزاعی استفاده کنید.

۲. استفاده از اکسسوری‌های کاربردی

مینیمالیست‌ها معمولاً از کمترین تزئینات استفاده می‌کنند و معتقدند «کمتر، بیشتر است» بنابراین هر اکسسوری که به خانه اضافه می‌شود، باید کاربرد یا معنای خاصی داشته باشد. با این حال، بعضی اکسسوری‌ها می‌توانند بدون شلوغی، گرمای خاصی به خانه بیاورند. به عنوان مثال گیاهان آپارتمانی رنگ‌های گرم خانه را برجسته تر می کنند و حال و هوای منزل را عوض می کنند، لامپ‌های گرم با رنگ طلایی یا زرد ملایم به ایجاد فضایی صمیمی و آرامش بخش کمک می کند و نور ملایم و رایحه دلنشین، حس گرما را به خانه می آورند.

۳. تغییر جای مبلمان

با جابه‌جا کردن مبلمان می توانید حس تازگی و تنوع ایجاد کنید. برای مثال، می‌توانید کاناپه را در نزدیک پنجره قرار دهید تا در طول روز از نور آفتاب بهره‌مند شوید. بهتر است بین کاناپه و پنجره حدود ۳۰ تا ۴۵ سانت فاصله بگذارید تا مبلمان فضا برای نفس کشیدن داشته باشد. اگر شومینه دارید، می توانید آن را کمی به مبلمان نزدیک تر کنید. این کار به ایجاد فضایی گرم و دنج در روزهای خنک پاییزی کمک می کند. انداختن یک پتو یا شال بر روی مبل نیز حال و هوای خانه را صمیمی‌تر می‌کند و آن را به گوشه ای دنج برای خواندن کتاب یا دورهمی دوستانه تبدیل می کند.

۴. تغییر نورپردازی

یک تغییر ساده در نورپردازی خانه می‌تواند معجزه بخش باشد. نورهای سرد معمولا روشنایی بیشتری دارند، اما اگر می‌خواهید خانه گرم و دنج به نظر برسد، بهتر است از چراغ هایی که نور زرد و گرم دارند، استفاده کنید. نورهای گرم علاوه بر ایجاد فضای آرامش بخش، به چشم‌ها فرصت استراحت می‌دهند و حس آرامش و انرژی را به فضا منتقل می کنند. اگر امکانش را دارید، چراغ‌ها را به دیمر مجهز کنید تا در مواقع دلخواه، نور را ملایم‌تر کنید و فضایی صمیمی‌تر و آرام‌تر بسازید.

۵. استفاده از گنجه های خلاقانه

یکی از اصول مینیمالیسم، استفاده حداکثری از فضاست. می‌توانید از گنجه‌ها و نظم‌دهنده‌های خلاقانه کمک بگیرید.

سبدهای چوبی: برای نگهداری حوله‌ها یا لوازم بهداشتی در حمام، اتاق نشیمن یا آشپزخانه عالی هستند.

ظروف و شیشه‌های شفاف: به شما کمک می‌کنند وسایل را مرتب نگه دارید و اقلام را به راحتی مشاهده کنید.

گلدان‌های شیشه‌ای: ساقه و آب گیاهان در گلدان ها دیده می‌شود و علاوه بر زیبایی، به ایجاد حس آرامش کمک می کند.

با کمی خلاقیت می‌توانید از هر گوشه خانه بهترین استفاده را ببرید و فضایی گرم، مرتب و دلنشین بسازید.

منبع: فرارو