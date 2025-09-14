دبیرکل اتحادیه عرب در نشست کشور‌های عربی و اسلامی حمله رژیم اسرائیل به دوحه را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب در سخنرانی خود در نشست کشور‌های عربی و اسلامی گفت که حمله رژیم اسرائیل به دوحه ترکیبی از «بزدلی، خیانت و حماقت» بوده است. 

وی افزود که (رژیم) اسرائیل به خاطر «سکوت شرم‌آور بین‌المللی» جسور شده و از کشور‌های عربی و اسلامی خواست تا برای متوقف کردن «ماشین جنگی جنایتکارانه اسرائیل» و پایان دادن به جنگ غزه با یکدیگر همکاری کنند. 

در ادامه این نشست، حسین ابراهیم طه، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی به سخنرانی پرداخت. او «همبستگی کامل» خود را با قطر ابراز کرده و تاکید کرد که جامعه بین‌المللی باید اقدامات قاطعی در این خصوص انجام دهد. 

پیش از آن، «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر نیز به سخنرانی پرداخت و ضمن محکوم کردن حمله رژیم اسرائیل، بر پاسخ «قاطع» کشور‌های منطقه تاکید کرد. 

وزرای امور خارجه کشور‌های عربی و اسلامی امروز و فردا پیرامون حمله هفته گذشته رژیم اسرائیل به قطر گفت‌و‌گو خواهند کرد. افزون بر هماهنگی برای پاسخ به اقدامات اخیر رژیم اسرائیل، انتظار می‌رود مقامات عربی در این نشست پیرامون ایجاد نوعی ائتلاف نظامی گفت‌و‌گو کنند. گفته می‌شود طرح این ائتلاف از سوی مصر ارائه شده و این کشور به دنبال ایجاد اتحادی مشابه ناتو بین کشور‌های عربی است. گفته می‌شود این پیشنهاد ابتدا ۹ سال پیش مطرح شد؛ اما پیشرفت چندانی داشت. اگرچه گزارش به صراحت این موضوع را بیان نمی‌کند، اما نشان می‌دهد که حمله اخیر رژیم اسرائیل به جلسه مقامات حماس در قطر انگیزه جدیدی به این تصمیم بخشیده است. 

پیش از این، عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که امیدوار است اجلاسی که در دوحه برگزار می‌شود به «بازدارندگی» و «انزوا»‌ی اسرائیل کمک کند و بتواند «عزم قاطع اعراب را برای توقف تجاوز وحشیانه به نوار غزه» ایجاد کند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: اتحادیه عرب ، حمله اسرائیل ، قطر
