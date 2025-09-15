عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) گفت: جنایت بزدلانه دشمن صهیونیستی علیه کشور قطر بار دیگر ذات خیانتکار آن را نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری شهاب، باسم نعیم عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) افزود: بر شهدای این تجاوز صهیونیستی که در تلاش نافرجام برای ترور هیات رهبری جنبش به شهادت رسیدند، درود میفرستیم و برای خانوادههایشان صبر و آرامش، برای مجروحان شفای عاجل و برای قطر امنیت، ثبات و شکوفایی آرزو میکنیم و همچنین یاد سایر شهدای ملت و امت را گرامی میداریم.
نعیم با تاکید براینکه امروز منطقه و جهان در یک نقطه عطف قرار دارند، گفت: یا باید به دشمن اجازه داده شود تا به تجاوز و عربدهکشی خود ادامه دهد و یا باید امت اسلامی برای پایان دادن به قانون جنگلی که بنیامین نتانیاهو و کابینه او پایهگذاری کردهاند، تلاش کنند.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری اجلاس اضطراری سران عربی - اسلامی در دوحه، افزود: این اقدام نشاندهنده حمایت از قطر و تقویت امنیت و ثبات آن و همچنین بررسی خطرات قریبالوقوع ناشی از این تجاوز تروریستی است.
نعیم در پایان اظهار کرد: ما امیدواریم اجلاس دوحه با یک موضع متحد و قاطع عربی – اسلامی به پایان برسد و اقداماتی روشن و مشخص اتخاذ شود که مهمترین آنها توقف تجاوز و جنگ نسلکشی در غزه، رفع محاصره، قطع هرگونه رابطه با این رژیم سرکش و پیگرد آن به خاطر جنایاتش است.
هواپیماهای رژیم صهیونیستی عصر سهشنبه- ۱۸ شهریور- ضمن تجاوز به حریم هوایی قطر، اهدافی را در شهر دوحه پایتخت این کشور بمباران کردند.
مکان این بمباران محل برگزاری نشست هیأت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه در منطقه کاتارا بود. براساس آخرین گزارشها با وجود انفجارهای شدید و ایجاد ستونهای دود غلیظ در آسمان دوحه، اعضای هیات حماس آسیبی ندیدند.
وزارت امور خارجه، رئیسجمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت این اقدام بر ضرورت مقابله با ماجراجوییهای رژیم صهیونیستی تأکید کردند.
بسیاری از کشورهای جهان هم این حمله را محکوم کردند. وزارت خارجه قطر نیز این حمله را «عملی بزدلانه و نقض آشکار حقوق بینالملل» خواند و هشدار داد که دوحه در برابر این اقدام بیپروا، سکوت نخواهد کرد.
نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی روز یکشنبه ۲۳ شهریور در دوحه پایتخت قطر و با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر آغاز شد.
اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی - عربی بنا به درخواست قطر برای بررسی موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور برگزار شد.
این اجلاس مقدمه نشست سران اسلامی - عربی بود که برای امروز دوشنبه برنامهریزی شده است.
مسعود پزشکیان رئیسجمهور اسلامی ایران به نمایندگی از کشورمان در اجلاس سران شرکت خواهد کرد.
