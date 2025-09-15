پکن با اعتراض شدید به اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد دریای چین جنوبی، از واشنگتن خواست از مداخله در این منطقه دست بردارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پکن امروز دوشنبه «اعتراض جدی» خود را به واشنگتن در مورد آنچه که اظهارات «نادرست» مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در مورد دریای مورد مناقشه چین جنوبی خواند، اعلام کرد.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به بیانیه روبیو در مورد اعلام چین برای ایجاد یک منطقه حفاظت‌شده ملی در منطقه مورد مناقشه اسکاربورو شوال، این اقدام را تلاشی «بی‌ثبات‌کننده» برای طرح ادعا‌های ارضی و دریایی گسترده در منطقه خواند.

لین در پاسخ به اظهارات روبیو گفت: «این حق حاکمیتی چین است که یک منطقه حفاظت‌شده طبیعی در جزیره ایجاد کند، که مشروع و قانونی و غیرقابل سرزنش است. آمریکا طرف دریای چین جنوبی نیست و بار‌ها اظهارات غیرمسئولانه‌ای مطرح کرده است.»

هفته گذشته، پکن اعلام کرد که شورای دولتی چین ایجاد منطقه حفاظت‌شده ملی جزیره هوانگیان را تصویب کرده است و آن را «تضمینی حیاتی برای حفاظت از تنوع، ثبات و پایداری اکوسیستم طبیعی» در جزیره مورد مناقشه توصیف کرد.

منطقه حفاظت‌شده طبیعی پیشنهادی در اسکاربورو شوال، که در چین با نام جزیره هوانگیان و در فیلیپین با نام باجو د ماسینلوک شناخته می‌شود، در قلب تنش‌ها بین پکن و مانیل قرار دارد، که حمایت متحد پیمانی خود، آمریکا، را به خود جلب کرده است.

یک روز پس از اعلام تصمیم چین، روبیو ادعا کرد: «ادعای پکن مبنی بر اینکه صخره اسکاربورو یک منطقه حفاظت‌شده طبیعی است، تلاش قهری دیگری برای پیشبرد ادعا‌های گسترده ارضی و دریایی در دریای چین جنوبی به قیمت همسایگانش است، از جمله با جلوگیری از دسترسی ماهیگیران فیلیپینی به این مناطق ماهیگیری سنتی.»

این مقام چینی در ادامه تاکید کرد: «به واشنگتن توصیه می‌کنیم دست دردسرساز خود را از دریای چین جنوبی کوتاه کند، دستانی که منبع اطلاعات نادرست، تنش و رویارویی بوده‌اند و آرامش را به دریای چین جنوبی بازگرداند

منبع: آناتولی

برچسب ها: دریای چین جنوبی ، چین آمریکا
خبرهای مرتبط
چین کشتی‌های فیلیپینی را به «مانور‌های خطرناک» در دریای چین جنوبی متهم کرد
رویترز: پیشرفته‌ترین بمب‌افکن‌های چین در جزیره مورد مناقشه دریای جنوبی چین دیده شده‌اند
واکنش پکن به گشت مشترک آمریکا، ژاپن و فیلیپین در دریای چین جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در سرزمین‌های اشغالی
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
اسرائیل با ۱۲ حمله هوایی بندر الحدیده را هدف قرار داد
آخرین اخبار
اولین بسته‌های کمک تسلیحاتی دولت ترامپ برای اوکراین تأیید شد
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در سرزمین‌های اشغالی
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
گوترش: اسرائیل به مذاکره جدی برای آتش‌بس در غزه علاقه‌ای ندارد
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
حمله موشکی یمن به اراضی اشغالی
اتحادیه اروپا ممنوعیت کامل ورود گردشگران روسی را بررسی می‌کند
بلژیک از تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل حمایت می‌کند
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
اسرائیل با ۱۲ حمله هوایی بندر الحدیده را هدف قرار داد
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
لهستان: بیش از ۶۰ هزار نیرو در رزمایش نظامی «مدافع آهنین» شرکت می‌کنند
سفیر روسیه در دانمارک در پی حادثه پهپاد‌ها احضار شد
پارلمان اروپا در مورد دو طرح عدم اعتماد به رئیس کمیسیون رأی‌گیری می‌کند
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
تاکید امیر قطر بر روابط راهبردی با آمریکا در دیدار با روبیو
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
اسرائیل اعتراف کرد: ۸۵۰ هدف در غزه را بمباران کرده‌است
مادورو: ونزوئلا آماده مبارزه مسلحانه است
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
کمیسیون اروپا: اقداماتی علیه اسرائیل اتخاذ خواهیم کرد
روبیو در سفر به تل آویو به تونل‌های زیر مسجد الاقصی رفت
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
بسته نوزدهم تحریم‌های اروپا علیه روسیه به تعویق می‌افتد
سفر رسمی رئیس امارات به جمهوری آذربایجان
بیش از ۶۰ شهید در نوار غزه ظرف چند ساعت
ارائه آخرین گزارش اوتنبایوا درباره افغانستان به شورای امنیت
واکنش اسرائیل به گزارش سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه