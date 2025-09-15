پکن با اعتراض شدید به اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد دریای چین جنوبی، از واشنگتن خواست از مداخله در این منطقه دست بردارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پکن امروز دوشنبه «اعتراض جدی» خود را به واشنگتن در مورد آنچه که اظهارات «نادرست» مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در مورد دریای مورد مناقشه چین جنوبی خواند، اعلام کرد.
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به بیانیه روبیو در مورد اعلام چین برای ایجاد یک منطقه حفاظتشده ملی در منطقه مورد مناقشه اسکاربورو شوال، این اقدام را تلاشی «بیثباتکننده» برای طرح ادعاهای ارضی و دریایی گسترده در منطقه خواند.
لین در پاسخ به اظهارات روبیو گفت: «این حق حاکمیتی چین است که یک منطقه حفاظتشده طبیعی در جزیره ایجاد کند، که مشروع و قانونی و غیرقابل سرزنش است. آمریکا طرف دریای چین جنوبی نیست و بارها اظهارات غیرمسئولانهای مطرح کرده است.»
هفته گذشته، پکن اعلام کرد که شورای دولتی چین ایجاد منطقه حفاظتشده ملی جزیره هوانگیان را تصویب کرده است و آن را «تضمینی حیاتی برای حفاظت از تنوع، ثبات و پایداری اکوسیستم طبیعی» در جزیره مورد مناقشه توصیف کرد.
منطقه حفاظتشده طبیعی پیشنهادی در اسکاربورو شوال، که در چین با نام جزیره هوانگیان و در فیلیپین با نام باجو د ماسینلوک شناخته میشود، در قلب تنشها بین پکن و مانیل قرار دارد، که حمایت متحد پیمانی خود، آمریکا، را به خود جلب کرده است.
یک روز پس از اعلام تصمیم چین، روبیو ادعا کرد: «ادعای پکن مبنی بر اینکه صخره اسکاربورو یک منطقه حفاظتشده طبیعی است، تلاش قهری دیگری برای پیشبرد ادعاهای گسترده ارضی و دریایی در دریای چین جنوبی به قیمت همسایگانش است، از جمله با جلوگیری از دسترسی ماهیگیران فیلیپینی به این مناطق ماهیگیری سنتی.»
این مقام چینی در ادامه تاکید کرد: «به واشنگتن توصیه میکنیم دست دردسرساز خود را از دریای چین جنوبی کوتاه کند، دستانی که منبع اطلاعات نادرست، تنش و رویارویی بودهاند و آرامش را به دریای چین جنوبی بازگرداند.»
منبع: آناتولی