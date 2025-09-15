آمریکا روز دوشنبه برای اولین بار سامانه موشکی میان‌برد تایفون خود را در ژاپن به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آمریکا روز دوشنبه برای اولین بار سامانه موشکی میان‌برد تایفون خود را در ژاپن به نمایش گذاشت و این نشان دهنده تمایل روزافزون واشنگتن و توکیو برای به کارگیری سلاح‌هایی است که پکن آنها را به عنوان عامل بی‌ثبات‌کننده محکوم کرده است.

این پرتابگر زمینی که قادر به شلیک موشک‌های کروز تاماهاک با برد کافی برای حمله به سواحل شرقی چین یا بخش‌هایی از روسیه از ژاپن است، در رزمایش سالانه اژد‌های مصمم حضور خواهد داشت. این رزمایش دو هفته‌ای شامل ۲۰۰۰۰ نیروی ژاپنی و آمریکایی به همراه کشتی‌های جنگی و سکو‌های موشکی است.

کلنل وید جرمن، فرمانده گروه ویژه‌ای که این سامانه موشکی را اداره می‌کند، در ایستگاه هوایی تفنگداران دریایی در مقابل پرتابگر گفت: "این سامانه با به کارگیری چندین سیستم و انواع مختلف مهمات می‌تواند برای دشمن مشکل ایجاد کند. "

 او گفت: «سرعت استقرار این سامانه به ما این امکان را می‌دهد که در صورت نیاز، آن را به سرعت مستقر کنیم.» او افزود که تایفون پس از رزمایش، ژاپن را ترک خواهد کرد. او از اعلام محل بعدی استقرار این سامانه یا بازگشت آن به ژاپن خودداری کرد.

رونمایی از این سامانه در غرب ژاپن پس از استقرار آن در فیلیپین در آوریل ۲۰۲۴ صورت می‌گیرد، اقدامی که انتقاد شدید پکن و مسکو را به دنبال داشت و ایالات متحده را به دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی متهم کرد.

ژرمن از بیان اینکه آیا این واحد در ژاپن همان واحدی است که در فیلیپین مستقر شده بود، خودداری کرد. تایفون در آخرین باری که رویترز در ۲۸ آگوست با ارتش تماس گرفت، هنوز در فیلیپین بود.

ایالات متحده همچنین امسال رزمایش‌هایی با گلوله‌های جنگی در استرالیا انجام داد، اما تحلیلگران نظامی می‌گویند حضور آن در ژاپن، که به چین نزدیک‌تر است، می‌تواند واکنش شدیدتری را به دنبال داشته باشد.

وزارت امور خارجه چین بلافاصله به درخواست اظهار نظر در مورد آخرین استقرار تایفون پاسخی نداد.

گرنت نیوشام، پژوهشگر انجمن مطالعات استراتژیک ژاپن و سرهنگ بازنشسته نیروی دریایی ایالات متحده که در کنار ارتش ژاپن کار می‌کرد، گفت: «در گذشته، این استقرار‌ها توسط بوروکرات‌های واشنگتن دی سی و توکیو از ترس واکنش چین لغو می‌شد. می‌بینید که این موضوع نسبت به مثلاً پنج سال پیش، کمتر مطرح است.»

ایالات متحده، پایگاه نیروی هوایی و دریایی ایواکونی را به عنوان بخشی از «اولین زنجیره جزیره‌ای» توصیف می‌کند؛ رشته‌ای از سرزمین‌ها و پایگاه‌ها که از ژاپن تا فیلیپین امتداد دارد و قدرت دریایی و هوایی چین را احاطه کرده و برنامه‌ریزی نظامی آن را پیچیده می‌کند.

تایفون همچنین می‌تواند موشک‌های SM-6 را که برای حمله به کشتی‌ها یا هواپیما‌ها در برد‌های فراتر از ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۵ مایل) طراحی شده‌اند، شلیک کند. واشنگتن در تلاش است تا با زرادخانه موشکی رو به رشد چین، چنین سلاح‌های ضد کشتی را در سراسر آسیا گسترش دهد.

برخلاف پروژه‌های موشکی نسل بعدی، تایفون از سلاح‌های موجودی استفاده می‌کند که تولید انبوه آنها آسان است. برنامه‌ریزان نظامی می‌گویند این امر، رسیدن ایالات متحده و متحدانش به چین را که امسال قصد دارد بودجه دفاعی خود را ۷.۲ درصد افزایش دهد، آسان‌تر می‌کند.

ژاپن نیز در حال افزایش هزینه‌های نظامی است. این کشور در حال خرید موشک‌های تاماهاک برای کشتی‌های جنگی خود و توسعه موشک‌های میان‌برد خود به عنوان بخشی از بزرگترین توسعه نظامی خود از زمان جنگ جهانی دوم است.

تایوان نیز در کنار تقویت منطقه‌ای قصد دارد در سال ۲۰۲۶ هزینه‌های خود را به میزان یک پنجم افزایش دهد و به بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برساند.

منبع: رویترز

برچسب ها: سامانه موشکی ، آمریکا و ژاپن
