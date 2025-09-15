سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار داشت که اگر کشور‌های ناتو تلاش کنند به بهانه خرید نفت روسیه تعرفه‌هایی را بر چین اعمال کنند، اقدامات متقابل قاطعی انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین اظهار داشت که اگر کشور‌های ناتو تحت فشار ایالات متحده تلاش کنند به بهانه خرید نفت روسیه، تعرفه‌هایی را بر چین اعمال کنند، چین اقدامات متقابل قاطعی انجام خواهد داد.

وی در یک جلسه توجیهی با اشاره به احتمال اعمال تعرفه توسط کشور‌های گروه ۷ و ناتو بر چین به دلیل واردات نفت روسیه، تأکید کرد: "همکاری عادی تجاری، اقتصادی و انرژی چین با کشور‌های جهان از جمله روسیه قانونی است و هیچ اعتراضی را برنمی‌انگیزد. در صورتی که حقوق و منافع مشروع چین نقض شود، ما اقدامات متقابل قاطعی انجام خواهیم داد. ما قاطعانه از حاکمیت، امنیت و منافع توسعه خود دفاع خواهیم کرد. "

این دیپلمات چینی تصریح کرد که اقدامات ایالات متحده که تلاش می‌کند بر اتحادیه اروپا فشار وارد کند، «نمونه بارز ارعاب یکجانبه و اجبار اقتصادی» است.

وی خاطرنشان کرد که واشنگتن از این طریق «قوانین تجارت بین‌الملل را به طور جدی تضعیف می‌کند و امنیت و ثبات زنجیره‌های تولید و تأمین جهانی را تهدید می‌کند.»

وی همچنین تأکید کرد که موضع چین در مورد درگیری اوکراین بدون تغییر و بدون ابهام باقی می‌ماند - پکن معتقد است که گفت‌و‌گو و مذاکره «تنها راه مناسب برای حل بحران» است.

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته بود که تحریم‌های اروپایی علیه روسیه «به اندازه کافی سختگیرانه نیستند». او پیش از این گفته بود که اگر کشور‌های ناتو به طور مشترک خرید نفت از روسیه را متوقف کنند، آماده است محدودیت‌های «مؤثر» ضد روسی را اعمال کند و همچنین پیشنهاد داد که اعضای این اتحاد عوارض گمرکی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر واردات از چین اعمال کنند.

منبع: تاس

برچسب ها: وزارت خارجه چین ، جنگ تعرفه‌ای
تبادل نظر

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
جنگ اقتصادی پیش درآمد جنگ نظامیه
۰
۰
پاسخ دادن
