باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - چین، ایالات متحده را به «قلدری یکجانبه» به دلیل درخواست از متحدان برای اعمال تعرفه بر چین به خاطر خرید نفت روسیه متهم کرد و تنشها را در حالی که مقامات چینی و آمریکایی در اسپانیا برای حل اختلافات تجاری دیدار میکنند، تشدید کرد.
وزارت بازرگانی چین روز دوشنبه اعلام کرد که چین با درخواست واشنگتن مبنی بر اعمال تعرفههای ثانویه توسط کشورهای گروه هفت و ناتو بر واردات چین به دلیل خرید نفت روسیه توسط این کشور، مخالفت میکند و آن را «نمونه کلاسیک قلدری یکجانبه و اجبار اقتصادی» خواند.
مقامات چین و آمریکا روز دوشنبه وارد دومین روز مذاکرات خود در مادرید شدند تا در مورد مسائلی از جمله تعرفهها و درخواست آمریکا برای خروج از تیکتاک توسط مالک چینی آن، به توافق برسند.
با افزایش تنشها بین دو کشور، نهاد ناظر بر بازار چین روز دوشنبه اعلام کرد که تحقیقات اولیه نشان میدهد که شرکت آمریکایی انویدیا، سازنده تراشه، قانون ضد انحصار این کشور را نقض کرده است.
روابط تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان، علیرغم آتشبس شکننده تعرفهای که در ماه مه حاصل شد و در ماه اوت تمدید شد و مانع از رسیدن نرخ تعرفه کالاهای یکدیگر به سطوح سه رقمی شد، رو به وخامت گذاشته است.
اما مذاکرهکنندگان دو طرف هنوز با موضوعات حساسی مانند محدودیتهای آمریکا بر صادرات فناوری و تراشه، حمایت چین از روسیه و همچنین آنچه واشنگتن تلاشهای ناکافی برای جلوگیری از ورود مواد شیمیایی پیشساز فنتانیل به آمریکا میداند، روبهرو هستند.
چین در بیانیه خود از آمریکا خواست که «در گفتار و کردار محتاط» باشد و اختلافات را از طریق گفتگوی برابر حل کند.
منبع: رویترز