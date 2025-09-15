«معمر قذافی»، رهبر جنجالی لیبی، نه‌تنها با سیاست‌های غیرمتعارف و حکومت طولانی‌مدتش شهره است، بلکه سبک زندگی شخصی‌اش نیز آمیخته با وسواس‌های ظاهری، رژیم‌های غذایی خاص و باورهای درمانی سنتی بود. او در طول دهه‌ها حکومت، تصویری از خود ساخت که هم‌زمان ترکیبی از اقتدار، رمزآلودگی و خودشیفتگی بود.

وسواس در ظاهر و کنترل تصویر عمومی

قذافی به‌شدت به ظاهر خود اهمیت می‌داد. لباس‌های سنتی لیبیایی، یونیفرم‌های نظامی با تزئینات طلایی و استفاده از رنگ‌های خاص، بخشی از هویت بصری او بودند. او اغلب از آرایشگر شخصی استفاده می‌کرد و گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد در سال‌های پایانی زندگی، از تزریق بوتاکس و رنگ مو برای حفظ جوانی ظاهری بهره می‌برد.

طبق اطلاعات موجود، قذافی در سفرهای خارجی، چادر مخصوص خود را همراه می‌برد و حتی در دیدارهای دیپلماتیک، ترجیح می‌داد در فضای سنتی و کنترل‌شده خود اقامت داشته باشد. این رفتارها نشانه‌ای از تمایل به حفظ تصویر خاص و غیرقابل نفوذ از خود بود.

رژیم‌های غذایی غیرمعمول و کنترل‌شده

قذافی رژیم غذایی خاصی داشت که بر پایه غذاهای سنتی لیبیایی، شیر شتر، خرما و گوشت گوسفند بود. او علاقه‌ای به غذاهای فرآوری‌شده یا غربی نداشت و ترجیح می‌داد از مواد غذایی طبیعی و محلی استفاده کند. شیر شتر، که در فرهنگ بادیه‌نشینی لیبی جایگاه ویژه‌ای دارد، از نوشیدنی‌های مورد علاقه‌ی او بود و باور داشت که خواص درمانی دارد.

قذافی اغلب وعده‌های غذایی‌اش را در زمان‌های نامنظم صرف می‌کرد و گاهی روزها فقط با خرما و آب روزه‌داری می‌کرد. این رفتارها، به‌گفته‌ی نزدیکانش، بخشی از باورهای شبه‌مذهبی و کنترل شخصی او بر بدنش بود.

باور به درمان‌های سنتی و طب بومی

قذافی علاقه‌ی خاصی به درمان‌های سنتی آفریقایی داشت. او بارها در سخنرانی‌های عمومی، پزشکی مدرن را نقد کرده و از طب سنتی و گیاهان دارویی دفاع کرده بود. در برخی گزارش‌ها آمده که او از روغن‌های گیاهی، بخورهای سنتی و ماساژهای بومی برای درمان دردهای مزمن استفاده می‌کرد.

قذافی در سال‌های پایانی زندگی، از مراجعه به پزشکان غربی خودداری می‌کرد و ترجیح می‌داد از درمانگران محلی استفاده کند؛ حتی در مواردی که علائم بیماری‌های جدی مانند دیابت یا فشار خون بالا ظاهر شده بودند.

سلامت روانی و رفتارهای کنترل‌گرانه

رفتارهای قذافی، از جمله وسواس در ظاهر، رژیم‌های غذایی سخت‌گیرانه و باور به درمان‌های غیرعلمی، از منظر روان‌شناسی با ویژگی‌های اختلال شخصیت خودشیفته (Narcissistic Personality Disorder) هم‌خوانی دارد. تمایل به کنترل کامل تصویر عمومی، اجتناب از درمان‌های مدرن و باور به برتری شخصی، از نشانه‌های این اختلال هستند.

بر اساس تحلیل‌ها، قذافی در طول حکومتش، نشانه‌هایی از پارانویا، خودبزرگ‌بینی و انزواگرایی نشان داد که در سبک زندگی شخصی‌اش نیز منعکس شده بود.

منبع: خبرآنلاین