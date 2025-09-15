باشگاه خبرنگاران جوان - معمر قذافی، فراتر از یک رهبر سیاسی، نمونهای از سبک زندگی کنترلگرانه، وسواسگونه و غیرمتعارف بود. رژیمهای غذایی خاص، باور به درمانهای سنتی و تلاش برای حفظ تصویر ظاهری، بخشی از هویت روانی و سیاسی او را شکل دادند.
«معمر قذافی»، رهبر جنجالی لیبی، نهتنها با سیاستهای غیرمتعارف و حکومت طولانیمدتش شهره است، بلکه سبک زندگی شخصیاش نیز آمیخته با وسواسهای ظاهری، رژیمهای غذایی خاص و باورهای درمانی سنتی بود. او در طول دههها حکومت، تصویری از خود ساخت که همزمان ترکیبی از اقتدار، رمزآلودگی و خودشیفتگی بود.
قذافی بهشدت به ظاهر خود اهمیت میداد. لباسهای سنتی لیبیایی، یونیفرمهای نظامی با تزئینات طلایی و استفاده از رنگهای خاص، بخشی از هویت بصری او بودند. او اغلب از آرایشگر شخصی استفاده میکرد و گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد در سالهای پایانی زندگی، از تزریق بوتاکس و رنگ مو برای حفظ جوانی ظاهری بهره میبرد.
طبق اطلاعات موجود، قذافی در سفرهای خارجی، چادر مخصوص خود را همراه میبرد و حتی در دیدارهای دیپلماتیک، ترجیح میداد در فضای سنتی و کنترلشده خود اقامت داشته باشد. این رفتارها نشانهای از تمایل به حفظ تصویر خاص و غیرقابل نفوذ از خود بود.
قذافی رژیم غذایی خاصی داشت که بر پایه غذاهای سنتی لیبیایی، شیر شتر، خرما و گوشت گوسفند بود. او علاقهای به غذاهای فرآوریشده یا غربی نداشت و ترجیح میداد از مواد غذایی طبیعی و محلی استفاده کند. شیر شتر، که در فرهنگ بادیهنشینی لیبی جایگاه ویژهای دارد، از نوشیدنیهای مورد علاقهی او بود و باور داشت که خواص درمانی دارد.
قذافی اغلب وعدههای غذاییاش را در زمانهای نامنظم صرف میکرد و گاهی روزها فقط با خرما و آب روزهداری میکرد. این رفتارها، بهگفتهی نزدیکانش، بخشی از باورهای شبهمذهبی و کنترل شخصی او بر بدنش بود.
قذافی علاقهی خاصی به درمانهای سنتی آفریقایی داشت. او بارها در سخنرانیهای عمومی، پزشکی مدرن را نقد کرده و از طب سنتی و گیاهان دارویی دفاع کرده بود. در برخی گزارشها آمده که او از روغنهای گیاهی، بخورهای سنتی و ماساژهای بومی برای درمان دردهای مزمن استفاده میکرد.
قذافی در سالهای پایانی زندگی، از مراجعه به پزشکان غربی خودداری میکرد و ترجیح میداد از درمانگران محلی استفاده کند؛ حتی در مواردی که علائم بیماریهای جدی مانند دیابت یا فشار خون بالا ظاهر شده بودند.
رفتارهای قذافی، از جمله وسواس در ظاهر، رژیمهای غذایی سختگیرانه و باور به درمانهای غیرعلمی، از منظر روانشناسی با ویژگیهای اختلال شخصیت خودشیفته (Narcissistic Personality Disorder) همخوانی دارد. تمایل به کنترل کامل تصویر عمومی، اجتناب از درمانهای مدرن و باور به برتری شخصی، از نشانههای این اختلال هستند.
بر اساس تحلیلها، قذافی در طول حکومتش، نشانههایی از پارانویا، خودبزرگبینی و انزواگرایی نشان داد که در سبک زندگی شخصیاش نیز منعکس شده بود.
منبع: خبرآنلاین