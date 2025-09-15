باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر جمهوری عراق، در نشست فوق‌العاده سران کشور‌های عربی و اسلامی در دوحه، با محکومیت تجاوز اخیر به قطر، بر وحدت و امنیت جمعی کشور‌های منطقه تأکید کرد.

السودانی در سخنان خود اعلام کرد: «امنیت و ثبات هر کشور عربی یا اسلامی، بخش جدایی‌ناپذیر امنیت جمعی ماست و موضوعی برای مذاکره نیست.»

وی همبستگی کامل عراق را با قطر، فلسطین و تمامی ملت‌های مورد تجاوز از جمله لبنان، سوریه، یمن و ایران اعلام و این حمله را «نقض آشکار اصول قوانین بین‌المللی» خواند که «فرصت‌های حل مسالمت‌آمیز» را از بین می‌برد.

نخست‌وزیر عراق خواستار انتشار بیانیه‌ای واحد برای محکومیت این تجاوز و اتخاذ گام‌های بین‌المللی برای تحت پیگرد قانونی قرار دادن متجاوزشد و بر ایجاد ائتلافی از کشور‌های عربی و اسلامی برای مقابله با چالش‌های امنیتی و اقتصادی منطقه، تشکیل کمیته‌ای برای انتقال مواضع این کشور‌ها به شورای امنیت و نهاد‌های بین‌المللی، نقشه راه برای غزه، برقراری آتش‌بس کامل تحت نظارت بین‌المللی، اجرای برنامه بازسازی غزه با مدیریت مشترک سازمان ملل و کشور‌های عربی، تضمین حقوق مشروع ملت فلسطین از طریق یک روند سیاسی و تقویت هماهنگی میان کشور‌ها برای تضمین واکنش جمعی به تهدیدات و فعال‌سازی مکانیسم‌های بازدارندگی برای حفظ ثبات منطقه تاکید کرد..

السودانی در پایان، سیاست‌های جاری در غزه و کرانه باختری را نه تنها «تجاوز»، بلکه عامل «خلق رنج و سختی‌های بی‌سابقه» خواند و هشدار داد که تداوم این روند به «چرخه خشونت و هرج‌ومرج» دامن خواهد زد و امنیتی برای هیچ طرفی به همراه نخواهد آورد.

منبع: الجزیره