باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در اجلاس فوقالعاده سران کشورهای عربی و اسلامی در دوحه، با بیان اینکه «تجاوز به هر یک از کشورهای دوست، تجاوز به همه ماست»، بر وحدت موضع کشورهای منطقه تأکید نمود.
عون در سخنان خود هدف واقعی حمله به دوحه را «هدف قرار دادن مفهوم میانجیگری و اصل حل مسائل از طریق گفتوگو» دانست و افزود: «وضعیت پس از این تجاوز کاملاً روشن شده و پاسخ به آن نیز باید به همان اندازه روشن باشد.»
او بر ضرورت حضور با موضعی یکپارچه در نشستهای آتی سازمان ملل متحد در نیویورک، آمادگی لبنان برای صلح بر اساس «ابتکار صلح عربی» در صورت تمایل اسرائیل، تضامن منطقهای و حمایت از مکانیسمهای دیپلماتیک تاکید کرد.
رئیسجمهوری لبنان در پایان خاطرنشان کرد: «ما باید با وضوح و قاطعیت به این تجاوز پاسخ دهیم و وحدت خود را حفظ کنیم.» این نشست در پی حمله هوایی اخیر به منطقهای در دوحه تشکیل شده است.
منبع: الجزیره