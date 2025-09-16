باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نورالله فرضی پور رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: در چهار محور آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس برنامه ریزی کرده است.
فرضی پور افزود: ثبت نام کل دانش آموزان تاکنون ۹۴ درصد کل انجام شده است که ۹۷ درصد مقطع ابتدایی، ۹۵ درصد متوسط اول و ۸۲ درصد مقطع متوسطه دوم ثبت نام کردهاند.
وی بیان کرد: اختلاف معنادار این ثبت نامها به دلیل هدایت تحصیلی است که ۲۸ هزار دانش آموز پایه نهم در استان است که ۲۲ هزار نفر قبولی خردادماه بودهاند و ۶ هزار دانش آموز باقی مانده فعلا ثبت نام نشدهاند.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان اظهار کرد: ۲ درصد دانش آموزان در بلاتکلیفی آزمون هدایت تحصیلی ماندهاند و ثبت نام آنها به زودی باید انجام شوند.
فرضی پور گفت: ۵۰ درصد دانش آموزان استان لرستان در طی سه سال باید به هنرستانها بروند ولی این نرخ ۳۶ درصد است و این مساله باید فرهنگ سازی شود.
وی افزود: باتوجه به ظرفیت ها، زیست بومها و توانمندیهای استان رشتههای هنرستانها تعریف شده است که دانش آموزان باید برطبق استعدادی که دارند انتخاب رشته کنند.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان اظهار کرد: یکی از اولویتها در ثبت نام دانش آموزان رعایت محدوده سکونت والدین به استثنای مدارس خاص است.
فرضی پور گفت: ۹۶ درصد کتب دانش آموزان به مدارس تحویل داده شده است.
وی بیان کرد: همه رانندگان واجد شرایط سرویس مدارس یک CNG رایگان خواهند گرفت.