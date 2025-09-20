باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی-آخرین پایش‌ها نشان می‌دهد وضعیت منابع آبی استان در سال جاری بحرانی‌تر از سال گذشته است و کاهش محسوس حجم ذخایر سدها و آب‌های زیرزمینی، زنگ خطری جدی برای شرب و کشاورزی به شمار می‌آید.

کاهش ۴۰ درصدی ذخایر سدهای لرستان

داریوش حسن‌نژاد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت سدهای استان گفت: حجم کل مخزن سدهای مروک، ایوشان، تنگ هاله، خان‌آباد، کزنار و حوضیان ۲۰۸.۷۱ میلیون متر مکعب است اما در حال حاضر تنها ۱۳ درصد آنها پر شده است.

وی افزود: حجم آب موجود پشت سدهای لرستان اکنون ۲۷.۹۶ میلیون متر مکعب گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش داشته است.

سد خان‌آباد رکورددار افزایش، ایوشان و مروک در وضعیت بحرانی

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان با مقایسه وضعیت سدها در یک سال گذشته تصریح کرد: سد خان‌آباد با ۲۸۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل بهترین وضعیت را داشته است. در مقابل، سد ایوشان با ۵۹ درصد و سد مروک با ۳۳ درصد کاهش، بیشترین افت حجم آب را ثبت کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مجموع آب ورودی به شش سد استان تنها ۰.۳۳ متر مکعب بر ثانیه است در حالی که خروجی آنها ۳.۷۱ متر مکعب بر ثانیه می‌باشد.

افت ۹۲ میلیون متر مکعبی آب‌های زیرزمینی

حسن‌نژاد با تشریح شرایط منابع زیرزمینی استان بیان کرد: متوسط تغییر سطح آب زیرزمینی محدوده‌های بیلان استان در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته حدود ۱.۳ متر افت داشته است. این میزان معادل کاهش ۹۲ میلیون متر مکعبی منابع زیرزمینی است.

بیشترین افت در دشت الشتر و بروجرد–دورود

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان توضیح داد:در حوضه کرخه، حجم افت در مردادماه ۱۴۰۴ حدود ۴۷ میلیون متر مکعب بوده که بیشترین کاهش مربوط به دشت الشتر با ۲.۴ متر افت سطح آب و کسری ۱۴.۸ میلیون متر مکعب است.

او افزود: در حوضه کارون بزرگ نیز حدود ۴۶ میلیون متر مکعب افت گزارش شده که بیشترین سهم آن مربوط به دشت بروجرد – دورود با ۱.۳ متر افت و کسری مخزن ۲۶.۱ میلیون متر مکعب است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان تأکید کرد: با توجه به کاهش قابل ملاحظه آب پشت سدها و افت آب‌های زیرزمینی، ادامه روند فعلی مصرف می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. همکاری کشاورزان در رعایت الگوی کشت و مدیریت مصرف آب یک ضرورت است.