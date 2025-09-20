بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی گفت: سازمان دامپزشکی به عنوان متولی امر نظارت بر کیفیت و سلامت گوشت‌ها از مراحل واردات تا بازار انجام می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید سعید حسینی معاونت بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی درباره کیفیت گوشت های وارداتی گفت: با توجه به آنکه وظایف ذاتی و رسالت سازمان دامپزشکی طبق قوانین نظارت بر محصولات پروتئینی با منشا دامی از جمله گوشت، مرغ، تخم مرغ، ماهی است، بر مراکز تولید، استحصال، نگهداری و حمل و نقل گوشت نظارت می شود.

به گفته وی، در خصوص گوشت های وارداتی بخشی از نیاز از خارج بدلیل مشکلات موجود تامین می کنیم که براین اساس اکنون از کشورهای هندوستان، پاکستان، روسیه و مغولستان گوشت وارد می شود.

حسینی ادامه داد: در حال حاضر نظارت های بهداشتی در تمام مراحل تولید گوشت داریم، همچنین بازرسی قبل، حین و بعد از کشتار و در مراحل نگهداری و بسته بندی داریم.

معاونت بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی گفت: پس از کشتار بر لاشه دام نظارت، نگهداری و بسته می شود، چنانچه بصورت منجمد واردات صورت بگیرد بر مراحل انجماد نظارت انجام می شود و پس از ورود به کشور تمامی مستندات کنترل و مجدد نمونه برداری و ازمایش می شود و در صورت نداشتن ایراد در بازار توزیع صورت می گیرد.

برچسب ها: تولید گوشت ، بازار گوشت قرمز ، قیمت گوشت
خبرهای مرتبط
۳۰ هزارتن گوشت منجمد وارد شد
توقف واردات منجر به نوسان قیمت گوشت در بازار شد
ضرورت واردات ماهانه ۵ هزارتن گوشت قرمز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وقوع رگبار و رعدوبرق در نواحی جنوبی کشور تا ۵ روز آینده
خط کشتیرانی چابهار - مسقط از هفته آینده به طور رسمی فعال می‌شود
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
تکمیل زنجیره گازرسانی و افزایش تاب‌آوری شبکه انتقال
۱۱ طرح حیاتی پست و انتقال برق کشور تابستان امسال به بهره‌برداری رسید
محکومیت شرکت فولادی بابت ۳۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی
آخرین اخبار
تکمیل زنجیره گازرسانی و افزایش تاب‌آوری شبکه انتقال
وقوع رگبار و رعدوبرق در نواحی جنوبی کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
محکومیت شرکت فولادی بابت ۳۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی
خط کشتیرانی چابهار - مسقط از هفته آینده به طور رسمی فعال می‌شود
۱۱ طرح حیاتی پست و انتقال برق کشور تابستان امسال به بهره‌برداری رسید
تمامی گوشت‌های وارداتی تحت نظارت سازمان دامپزشکی
صدور بیش از یک میلیون پروانه کسب از درگاه ملی مجوز‌های کشور تا پایان مرداد ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۹ شهریور ماه
ساخت ۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس توسط خودروسازان برای جبران کمبود / دستگاه‌ها تنها ۶۰۰ اتوبوس دادند+ فیلم
هیچ حادثه امنیتی در ایام اربعین نداشته‌ایم/ افزایش ۱۶ درصدی جابه جایی اتباع در اربعین+ فیلم
اثرات احتمالی اسنپ‌پک بر اقتصاد کشور چگونه خواهد بود؟ + فیلم
کاهش ۷۲ درصدی ثبت شکایات بلیت ایام اربعین+ فیلم
طرح های نیمه تمام کشور منتظر انتخاب مودیان مالیاتی
انشعاب‌های غیرمجاز نفت در نفت‌خیز جنوب جمع آوری شد
سرمایه گذاری برای احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی
انعقاد قرارداد مشارکت مدنی برای بیش از ۱۰۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن شهر‌های جدید
چشم انتظاری متقاضیان نهضت ملی مسکن برای تحویل واحد‌ها به ۳ سال رسید
رشد ۱۹ درصدی حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی زائران اربعین ۱۴۰۴
پرداخت ۱۷۷ میلیارد تومان تسهیلات به چایکاران و کارخانجات چای‌
ریزش بیش از ۵۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
ثبت ۵۳۴ هزار و ۳۷۱ قطعه زمین در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن
پرداخت بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان خسارت به مشترکان برق
تاخیر ۱۴ ساعته پرواز نجف - تهران آسمان به دلیل نقص فنی
سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی برای ارتقاء زیرساخت‌های جاده‌ای در مسیر اربعین
هویت بخشی به تولید کنندگان نوشت افزار ایرانی با حمایت دانش آموزان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی به کجا رسید؟
توسعه شهری در محدوده‌های فرونشستی ممنوع می‌شود
قیمت منطقی هرعدد تخم مرغ ۶ هزارتومان