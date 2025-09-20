باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید سعید حسینی معاونت بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی درباره کیفیت گوشت های وارداتی گفت: با توجه به آنکه وظایف ذاتی و رسالت سازمان دامپزشکی طبق قوانین نظارت بر محصولات پروتئینی با منشا دامی از جمله گوشت، مرغ، تخم مرغ، ماهی است، بر مراکز تولید، استحصال، نگهداری و حمل و نقل گوشت نظارت می شود.

به گفته وی، در خصوص گوشت های وارداتی بخشی از نیاز از خارج بدلیل مشکلات موجود تامین می کنیم که براین اساس اکنون از کشورهای هندوستان، پاکستان، روسیه و مغولستان گوشت وارد می شود.

حسینی ادامه داد: در حال حاضر نظارت های بهداشتی در تمام مراحل تولید گوشت داریم، همچنین بازرسی قبل، حین و بعد از کشتار و در مراحل نگهداری و بسته بندی داریم.

معاونت بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی گفت: پس از کشتار بر لاشه دام نظارت، نگهداری و بسته می شود، چنانچه بصورت منجمد واردات صورت بگیرد بر مراحل انجماد نظارت انجام می شود و پس از ورود به کشور تمامی مستندات کنترل و مجدد نمونه برداری و ازمایش می شود و در صورت نداشتن ایراد در بازار توزیع صورت می گیرد.