محور مواصلاتی پلدختر – خرم‌آباد پس از گذشت چند سال از سیل ۱۳۹۸ هنوز با مشکلات زیرساختی جدی روبه‌روست؛ پلیس راه نسبت به نبود ایمنی کافی در بخش‌هایی از مسیر هشدار داد و خواستار ترمیم فوری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- جانشین پلیس راه پلدختر – خرم‌آباد گفت: محورهای مواصلاتی زیر پوشش این پلیس‌راه دارای مشکلاتی است که هرچه سریع‌تر باید ترمیم، بهسازی و رفع نقص شوند.

 الهیار شهسواری‌پور اظهار کرد: با توجه به بروز سیل فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸، جاده پلدختر – خرم‌آباد دچار مشکلاتی از جمله تخریب بخشی از راه و شانه‌های خاکی و آسفالته شده که نیازمند بازسازی است.

پرتگاه‌های مرگبار و نبود خط‌کشی

وی تصریح کرد: این محور بر اثر سیل به وضعیت خطرناک دچار شده و با وجود پرتگاه‌های متعدد، نبود خط‌کشی و نواقص جاده‌ای، خطر بالایی برای رانندگان دارد.

 وی افزود: رفع این مشکلات نیازمند همت و تلاش مضاعف از سوی اداره راهداری شهرستان و استان است تا از تلفات جاده‌ای و دغدغه مردم محلی کاسته شود.

جانشین پلیس راه پلدختر – خرم‌آباد تأکید کرد: در بازدید میدانی از نقاط پرتگاهی این محور، به‌ویژه کیلومتر ۱۰ تا ۲۵، مشخص شد مسیر فاقد گاردریل و نیوجرسی ایمن است. همین موضوع خطر سقوط وسایل نقلیه را در شرایط بارندگی، لغزندگی جاده و حتی خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان افزایش می‌دهد.

ضرورت نصب تابلوهای هشداردهنده

شهسواری‌پور یادآور شد: نصب تابلوهای محدودیت سرعت در پیچ‌های خطرناک و همچنین در ابتدای و انتهای مناطق مسکونی محور پلدختر – خرم‌آباد از ضرورت‌های ایمنی مسیر است.

برچسب ها: جاده ، تصادفات
خبرهای مرتبط
رفع خطر از ۲۲ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای در خراسان رضوی
ترافیک سنگین در بزرگراه آزادی و میدان شهید فهمیده
یاسوج/
70درصد تصادفات جاده های كهگیلویه وبویراحمد سرعت و سبقت غیرمجاز است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جهش لرستان در یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی
۳۰ تن مواد مخدر در لرستان کشف شد؛ ۳۰ نفر دستگیر شدند
بیماران، قربانیان خاموش زیرمیزی پزشکان
ورشوی بروجرد؛ از دل تاریخ تا آستانه جهانی‌شدن
بیمارستان «گهر» دورود پس از سال‌ها توقف، به مسیر بازگشت
جاده پلدختر – خرم‌آباد همچنان پرخطر است
پاییز هزاررنگ در لرستان؛ جلوه‌ای متفاوت از زاگرس
کشاورزی استان باید با الگوی مصرف آب همسو شود
آخرین اخبار
کشاورزی استان باید با الگوی مصرف آب همسو شود
جاده پلدختر – خرم‌آباد همچنان پرخطر است
پاییز هزاررنگ در لرستان؛ جلوه‌ای متفاوت از زاگرس
ورشوی بروجرد؛ از دل تاریخ تا آستانه جهانی‌شدن
بیمارستان «گهر» دورود پس از سال‌ها توقف، به مسیر بازگشت
۳۰ تن مواد مخدر در لرستان کشف شد؛ ۳۰ نفر دستگیر شدند
بیماران، قربانیان خاموش زیرمیزی پزشکان
جهش لرستان در یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی
لرستان، موزه‌ای از پروژه‌های ناتمام
۲۰ سال انتظار برای یک شاهراه؛ چهارخطه داران ـ الیگودرز میان وعده و واقعیت
پروژه‌های مسکن ملی لرستان در مسیر کندی؛ متقاضیان زیر فشار مالی
چشمه تیان ازنا، جواهری زلال در دل اشترانکوه