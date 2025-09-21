باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- جانشین پلیس راه پلدختر – خرمآباد گفت: محورهای مواصلاتی زیر پوشش این پلیسراه دارای مشکلاتی است که هرچه سریعتر باید ترمیم، بهسازی و رفع نقص شوند.
الهیار شهسواریپور اظهار کرد: با توجه به بروز سیل فروردینماه سال ۱۳۹۸، جاده پلدختر – خرمآباد دچار مشکلاتی از جمله تخریب بخشی از راه و شانههای خاکی و آسفالته شده که نیازمند بازسازی است.
پرتگاههای مرگبار و نبود خطکشی
وی تصریح کرد: این محور بر اثر سیل به وضعیت خطرناک دچار شده و با وجود پرتگاههای متعدد، نبود خطکشی و نواقص جادهای، خطر بالایی برای رانندگان دارد.
وی افزود: رفع این مشکلات نیازمند همت و تلاش مضاعف از سوی اداره راهداری شهرستان و استان است تا از تلفات جادهای و دغدغه مردم محلی کاسته شود.
جانشین پلیس راه پلدختر – خرمآباد تأکید کرد: در بازدید میدانی از نقاط پرتگاهی این محور، بهویژه کیلومتر ۱۰ تا ۲۵، مشخص شد مسیر فاقد گاردریل و نیوجرسی ایمن است. همین موضوع خطر سقوط وسایل نقلیه را در شرایط بارندگی، لغزندگی جاده و حتی خستگی و خوابآلودگی رانندگان افزایش میدهد.
ضرورت نصب تابلوهای هشداردهنده
شهسواریپور یادآور شد: نصب تابلوهای محدودیت سرعت در پیچهای خطرناک و همچنین در ابتدای و انتهای مناطق مسکونی محور پلدختر – خرمآباد از ضرورتهای ایمنی مسیر است.