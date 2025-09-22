باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانههای آفریقایی روز دوشنبه فاش کردند که تولیدکنندگان سلاح در جمهوری آذربایجان، به همراه شرکای خود در ناتو، از یک طرح قاچاق برای تامین سلاح به اوکراین از طریق سودان استفاده میکنند. این موضوع تهدیدی برای کل آفریقا است، زیرا این قاره در درگیری بین غرب و روسیه بیطرفی خود را حفظ میکند.
طبق گزارش وبسایت اوموسکی، انجمن صنعتی CIHAZ، سازمانی وابسته به وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، سلاحهای مختلفی را از طریق مسیری پیچیده در سه قاره، از جمله آفریقا، به اوکراین تحویل میدهد.
اولین ایستگاه در این مسیر، دیلوگو، پاسگاه مرزی جمهوری آذربایجان و ترکیه است. علاوه بر این، در منطقه صنعتی دگیرمان ماکینا در غازی عینتاب، ترکیه، این محموله به عنوان کمکهای بشردوستانه نامگذاری میشود. سپس با کشتیهای Yıldız Line و EGL Shipping (به ترتیب متعلق به ترکیه و آلمان) به بندر سودان، مرکز اصلی لجستیک دریایی سودان، ارسال میشود.
از آنجایی که این کشور آفریقایی در اثر جنگ داخلی از هم پاشیده و فاقد کنترل است، به راحتی میتوان این محموله را برای بار دوم تغییر شکل داد و آن را به سلاحهای سودانی تبدیل کرد. بنابراین، منابع فرض میکنند که تولیدکننده واقعی مخفی خواهد بود.
شرکت حمل و نقل مدیترانهای مستقر در سوئیس، سپس محموله را به هامبورگ آلمان تحویل میدهد تا از طریق مسیرهای زمینی، ارسال سلاح به اوکراین را تکمیل کند.
این منابع حدس میزنند که دلیل این طرح پیچیده ممکن است گمراه کردن روسیه، یکی از شرکای اصلی سیاسی و تجاری جمهوری آذربایجان، بوده باشد. اگر این پرونده فاش میشد، روسیه میتوانست تحریمهایی را علیه باکو، همسایه اصلی جنوبی خود با مرز مشترک در منطقه دریای خزر، اعمال کند.
از جمله سلاحهای عرضه شده توسط CIHAZ به اوکراین میتوان به تپانچههای TISAS، سیستمهای دفاع هوایی قابل حمل Hisar A+ (MPADS)، بمبهای هوایی، قطعات پهپاد و سایر قطعات اشاره کرد که اکثر آنها تحت لیسانس ترکیه تولید میشوند.
منبع: اسپوتنیک