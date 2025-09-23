باشگاه خبرنگاران جوان - تغییرات رفتاری مانند بی‌قراری، کسالت، بی‌اشتهایی یا پرخاشگری می‌تواند نشانه‌ای طبیعی از «سندرم پایان تابستان» باشد که ترکیبی از اضطراب و افسردگی خفیف است. این حالت‌ها معمولاً در هفته‌های اول مهر مشاهده می‌شود.

بازگشت به مدرسه پس از تعطیلات، برای بسیاری از دانش‌آموزان حتی آنان که درس‌خوان و ممتاز هستند تجربه‌ای دشوار و ناخوشایند است. این احساس نه‌تنها به دلیل پایان‌یافتن روزهای آزادی و تفریح، بلکه به‌خاطر بازگشت به روال سخت و خسته‌کننده مدرسه است؛ بیدارشدن در صبح زود، کم‌خوابی، حجم زیاد تکالیف پس از ساعات طولانی حضور در مدرسه، و فشار درس و امتحان. حتی به‌عنوان والدین نیز با چالش‌های جدیدی روبه‌رو می‌شویم تا این بازگشت را برای فرزندانمان تسهیل کنیم. «امیر مردانی»، تسهیلگر والد و کودک و پژوهشگر و فعال حوزه کودک و نوجوان، از چالش‌ها و راهکارهای ورود به اول مهر می‌گوید.

مواجهه با سندرمی فراگیر

ترک عادت‌های تابستانی و بازگشت به برنامه مدرسه برای دانش‌آموزان چالش‌برانگیز است. پذیرش این دشواری از سوی والدین و خود دانش‌آموز، اولین گام برای مدیریت این انتقال است. تغییرات رفتاری مانند بی‌قراری، کسالت، بی‌اشتهایی یا پرخاشگری می‌تواند نشانه‌ای طبیعی از «سندرم پایان تابستان» باشد که ترکیبی از اضطراب و افسردگی خفیف است. این حالت‌ها معمولاً در هفته‌های اول مهر مشاهده می‌شود. والدین با همدلی و گفت‌وگو می‌توانند به فرزندان خود اطمینان دهند که این دوران موقت است و با حمایت عاطفی و برنامه‌ریزی مناسب، بازگشت به روال مدرسه تسهیل خواهد شد.