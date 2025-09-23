دفتر آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به استفتائی درباره خمس و زکات سکه طلا پاسخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تعدادی سکه طلا خریداری کرده‌ام، حکم پرداخت خمس و زکات این سکه‌ها چیست و چگونه باید پرداخت کنم؟ این سؤال یکی از مقلدان از دفتر آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب است.

حجت‌الاسلام رضایی مسئول استفتائات دفتر رهبر معظم انقلاب درباره خمس و زکات سکه گفت: طلا‌هایی که امروز استفاده می‌شود زکات ندارد، زیرا نقره و طلایی زکات دارند که سکه و پول رایج باشد، الان سکه طلا و نقره کالا هستند، پول نیستند، مثلا نمی‌گویند قیمت این یخچال چند سکه طلا است؟ پس زکات ندارند.

اما درباره خمس، اگر سکه را هدیه گرفته خمس ندارد، یا با پولی خریده که خمس ندارد، مثل یارانه و یا پولی که خمسش پرداخت شده، این هم خمس ندارد. اما اگر با درآمد بین سال خریداری شده، خمس دارد و یا با پول قرضی خریده و قرض را با درآمد سال پس داده باید خمس سکه را بدهد.

پیش از این هم اعلام شده بود که باید خمس را به قیمتی پرداخت که سکه ارزش دارد نه قیمتی که خریداری شده است. حال وقتی خمس پرداخت شد تا قبل از فروختن دوباره خمس ندارد.

اما اگر سکه‌ای که خمسش پرداخت شده و یا خمس نداشته را مثلاً چند سال بعد فروخت، باید قیمتی که خریده به علاوه تفاوت تورم را از قیمت کنونی سکه کم کند، اگر چیزی باقی‌ماند خمس آن را پرداخت کند، زیرا این تفاوت سود است.

منبع: فارس

برچسب ها: سکه ، ارز
خبرهای مرتبط
سامانه‌های تخصیص ارز دچار اختلال هستند
تالار دوم ارز تجاری، بازار شفاف معاملات توافقی گروه دوم
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در پایتخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هواپیمای «روز قیامت» کی و چرا پرواز می‌کند؟
راز تندیس مرموز که بعد از ۲۰ سال برملا شد
از گوشت خوک تا حشرات؛ چرا برخی غذاها در فرهنگ‌ها ممنوع‌اند؟
به رسمیت شناختن فلسطین؛ از ژست دیپلماتیک تا واقعیت میدانی
سندروم پایان تابستان را بشناسیم
این خوراکی‌ها را با معده خالی نخورید
دانش‌آموزان صدسال پیش چه کتاب‌هایی می‌خواندند؟
بهای سنگین شکلاتی شدن پوست!
خواب بودیم که شهید ابوالفضل رضایی نجاتمان داد
آیا می‌توان مغز انیشتین را خواند؟
آخرین اخبار
۶ تمرین ورزشی برای جلوگیری از زوال عقل
گوشه‌نشینان جنگ
هواپیمای «روز قیامت» کی و چرا پرواز می‌کند؟
بهای سنگین شکلاتی شدن پوست!
آیا می‌توان مغز انیشتین را خواند؟
از گوشت خوک تا حشرات؛ چرا برخی غذاها در فرهنگ‌ها ممنوع‌اند؟
راز تندیس مرموز که بعد از ۲۰ سال برملا شد
به رسمیت شناختن فلسطین؛ از ژست دیپلماتیک تا واقعیت میدانی
نگرانی اکثریت آمریکایی‌ها از تاثیر هوش مصنوعی بر خلاقیت و روابط انسانی
سندروم پایان تابستان را بشناسیم
هکرها به جای شرکت‌های بزرگ، زنجیره تامین را هدف می‌گیرند
خواب بودیم که شهید ابوالفضل رضایی نجاتمان داد
این خوراکی‌ها را با معده خالی نخورید
دانش‌آموزان صدسال پیش چه کتاب‌هایی می‌خواندند؟