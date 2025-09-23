باشگاه خبرنگاران جوان- تعدادی سکه طلا خریداری کرده‌ام، حکم پرداخت خمس و زکات این سکه‌ها چیست و چگونه باید پرداخت کنم؟ این سؤال یکی از مقلدان از دفتر آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب است.

حجت‌الاسلام رضایی مسئول استفتائات دفتر رهبر معظم انقلاب درباره خمس و زکات سکه گفت: طلا‌هایی که امروز استفاده می‌شود زکات ندارد، زیرا نقره و طلایی زکات دارند که سکه و پول رایج باشد، الان سکه طلا و نقره کالا هستند، پول نیستند، مثلا نمی‌گویند قیمت این یخچال چند سکه طلا است؟ پس زکات ندارند.

اما درباره خمس، اگر سکه را هدیه گرفته خمس ندارد، یا با پولی خریده که خمس ندارد، مثل یارانه و یا پولی که خمسش پرداخت شده، این هم خمس ندارد. اما اگر با درآمد بین سال خریداری شده، خمس دارد و یا با پول قرضی خریده و قرض را با درآمد سال پس داده باید خمس سکه را بدهد.

پیش از این هم اعلام شده بود که باید خمس را به قیمتی پرداخت که سکه ارزش دارد نه قیمتی که خریداری شده است. حال وقتی خمس پرداخت شد تا قبل از فروختن دوباره خمس ندارد.

اما اگر سکه‌ای که خمسش پرداخت شده و یا خمس نداشته را مثلاً چند سال بعد فروخت، باید قیمتی که خریده به علاوه تفاوت تورم را از قیمت کنونی سکه کم کند، اگر چیزی باقی‌ماند خمس آن را پرداخت کند، زیرا این تفاوت سود است.

منبع: فارس