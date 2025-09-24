باشگاه خبرنگاران جوان - در دوران باستان، ورزش و حرکات پهلوانی نه تنها جزئی از زندگی روزمره ایرانیان بود، بلکه ورزشکاران به خاطر قدرت و شجاعت خود سپاسگزار بودند. زورخانه، با قدمتی دستکم هفتصد ساله که به پوریای ولی نسبت داده میشود، گواه این میراث گرانبهاست؛ هرچند ریشههای آن در اعماق تاریخ اسطورهای ایران نیز دیده میشود.
منبع: کافه تاریخ