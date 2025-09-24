در دوران باستان، ورزش و حرکات پهلوانی نه تنها جزئی از زندگی روزمره ایرانیان بود، بلکه ورزشکاران به خاطر قدرت و شجاعت خود سپاسگزار بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دوران باستان، ورزش و حرکات پهلوانی نه تنها جزئی از زندگی روزمره ایرانیان بود، بلکه ورزشکاران به خاطر قدرت و شجاعت خود سپاسگزار بودند. زورخانه، با قدمتی دست‌کم هفتصد ساله که به پوریای ولی نسبت داده می‌شود، گواه این میراث گران‌بهاست؛ هرچند ریشه‌های آن در اعماق تاریخ اسطوره‌ای ایران نیز دیده می‌شود.

ورزش و انجام حرکات پهلوانی جز فعالیت‌های اصلی روزمره ایرانیان در دوران باستان بوده‌است. جامعه آن زمان ارزش خاصی برای ورزشکارانی قائل می‌شد که برای قدرت بدنی و شجاعت روحی که دراختیار داشتند، شکرگزار بوده‌اند. بر پایه تاریخ، زورخانه در حدود هفتصد سال پیش (قرن ۷ خورشیدی) بوسیله محمود معروف به پوریای ولی که ظاهراً از مردم خوارزم بوده و گویا در سال ۷۷۲ ه. ق. درگذشته‌است به صورت امروزی بازسازماندهی شد. با این حال بر پایه رفتار و منش تاریخی و اسطوره‌های ایران زورخانه می‌تواند حداقل در ایران تاریخی بسیار کهن‌تر داشته باشد.

منبع: کافه تاریخ

