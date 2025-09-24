باشگاه خبرنگاران جوان - در این مجال میخواهیم به سه واقعه تاریخی بسیار مهم اشاره کنیم که همگی ناشی از تصمیمات بد و نادرستی بوده که در تاریخ ماندگار شدهاند.
ادامه صادرات به قیمت قحطی
قحطی مشهور ایرلند که در سال ۱۸۴۵ آغاز شد باعث خسارات تراژیکی برای جمعیت ایرلند شد و در نتیجه بیش از یک میلیون نفر در اثر سوتغذیه فوت شدند. این قحطی حاصل یک اورگانیسم قارچ مانند بود که در مزارع سیب زمینی ایرلند پخش شد و باعث نابودی محصولی شد که تنها یک قرن قبل تر به بازار آمده بود. این مساله میتوانست آن قدر تراژیک نباشد اگر ایرلند به صادرات کره، نخود فرنگی، لوبیا، ماهی و عسل به بریتانیا ادامه نمیداد. شرایط قحطی ایرلند تا سال ۱۸۵۲ ادامه یافت.
یک امپراطور با اعتماد به نفس کاذب که امپراطوریاش را از دست داد
وقتی فرانچسکو پیزارو فاتح امپراطور به آمریکای جنوبی رسید، آتاهوالپا امپراطور اینکاها را به مراسم شام دعوت کرد. این امپراطور اینکاها که خیلی مغرور بود وقتی دید که امپراطور اسپانیا تنها ۲۰۰ سرباز همراه دارد احساس کرد که این تعداد سرباز اسپانیایی برای ارتش دهها هزار نفری اینکاها تهدیدی محسوب نمیشود. اما دست کم گرفتن اسلحههای گرم اسپانیایی به قیمت نابودی امپراطوری اینکاها تمام شد.
ساعتهای همزمان نشده پیروزی را برای عثمانیان به ارمغان آورد
بخشی از طولانیتر شدن جنگ جهانی اول ناشی از آن بود که نیروهای متفقین از ساعتهای غیرهمزمان شده استفاده کردند و در نتیجه بمباران دریایی نواحی ساحلی گالیپولی درست ۷ دقیقه زودتر از موعد مقرر صورت پذیرفت و در نتیجه نیروهای عثمانی این امکان را یافتند تا زمان فراوانی برای بازیابی انسجام خود داشته باشند تا بتوانند دوباره در موضع تهاجمی قرار گیرند و به بیش از ۶۰۰ نیروی استرالیایی حمله کنند و بیشتر این استرالیاییها کشته شدند و در ادامه نیروهای متفقین مجبور به عقب نشینی شدند و جنگ طولانیتر شد.
منبع: ایسنا