صادرات سیب‌زمینی در قحطی، حمله سرخپوستان به پیزارو و بمب‌باران زودتر از موعد سه اشتباه عجیبی هستند که در تاریخ ماندگار شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این مجال می‌خواهیم به سه واقعه تاریخی بسیار مهم اشاره کنیم که همگی ناشی از تصمیمات بد و نادرستی بوده که در تاریخ ماندگار شده‌اند.

ادامه صادرات به قیمت قحطی 

قحطی مشهور ایرلند که در سال ۱۸۴۵ آغاز شد باعث خسارات تراژیکی برای جمعیت ایرلند شد و در نتیجه بیش از یک میلیون نفر در اثر سوتغذیه فوت شدند. این قحطی حاصل یک اورگانیسم قارچ مانند بود که در مزارع سیب زمینی ایرلند پخش شد و باعث نابودی محصولی شد که تنها یک قرن قبل تر به بازار آمده بود. این مساله می‌توانست آن قدر تراژیک نباشد اگر ایرلند به صادرات کره، نخود فرنگی، لوبیا، ماهی و عسل به بریتانیا ادامه نمی‌داد. شرایط قحطی ایرلند تا سال ۱۸۵۲ ادامه یافت.

یک امپراطور با اعتماد به نفس کاذب که امپراطوری‌اش را از دست داد

وقتی فرانچسکو پیزارو فاتح امپراطور به آمریکای جنوبی رسید، آتاهوالپا امپراطور اینکاها را به مراسم شام دعوت کرد. این امپراطور اینکاها که خیلی مغرور بود وقتی دید که امپراطور اسپانیا تنها ۲۰۰ سرباز همراه دارد احساس کرد که این تعداد سرباز اسپانیایی  برای ارتش دهها هزار نفری اینکاها تهدیدی محسوب نمی‌شود. اما دست کم گرفتن اسلحه‌های گرم اسپانیایی به قیمت نابودی امپراطوری اینکاها تمام شد.

ساعت‌های همزمان نشده پیروزی را برای عثمانیان به ارمغان آورد

بخشی از طولانی‌تر شدن جنگ جهانی اول ناشی از آن بود که نیروهای متفقین از ساعت‌های غیرهمزمان شده استفاده کردند و در نتیجه بمباران دریایی نواحی ساحلی گالیپولی درست ۷ دقیقه زودتر از موعد مقرر صورت پذیرفت و در نتیجه نیروهای عثمانی این امکان را یافتند تا زمان فراوانی برای بازیابی انسجام خود داشته باشند تا بتوانند دوباره در موضع تهاجمی قرار گیرند و به بیش از ۶۰۰ نیروی استرالیایی حمله کنند و بیشتر این استرالیایی‌ها کشته شدند و در ادامه نیروهای متفقین مجبور به عقب نشینی شدند و جنگ طولانی‌تر شد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: سرخپوستان ، جنگ جهانی اول
خبرهای مرتبط
شهریار زرشناس:
عامل موفقیت انگلیس در جنگ جهانی اول ایران بود! + فیلم
مروری بر بزرگترین ترور‌های سیاسی جهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چرا با سردرد از خواب بیدار می‌شویم؟
کلاس ناتمام آبادان؛ فرهنگیانی که پای تخته‌سیاه شهید شدند
تنگ بینا؛ صحنه نخستین پیروزی رزمندگان ایران در جنگ تحمیلی
سنگر‌های ایمان؛ وقتی مساجد به فرماندهی جبهه و پشت جبهه بدل شدند
ام‌اس؛ بیماری خاموش جوانان با ۱۰ نشانه پنهان
از کفش خروشچف تا نطق دایناسور؛ مرور هشت رویداد شگفت‌انگیز در تاریخ مجمع عمومی سازمان ملل
یادی از منوچهر آتشی؛ شاعری که طعم تلخ سانسور را چشید
کاربرد‌های غیرنظامی فناوری هسته‌ای؛ از درمان بیماران تا سفر‌های فضایی
آخرین اخبار
یادی از منوچهر آتشی؛ شاعری که طعم تلخ سانسور را چشید
تنگ بینا؛ صحنه نخستین پیروزی رزمندگان ایران در جنگ تحمیلی
سنگر‌های ایمان؛ وقتی مساجد به فرماندهی جبهه و پشت جبهه بدل شدند
کلاس ناتمام آبادان؛ فرهنگیانی که پای تخته‌سیاه شهید شدند
کاربرد‌های غیرنظامی فناوری هسته‌ای؛ از درمان بیماران تا سفر‌های فضایی
چرا با سردرد از خواب بیدار می‌شویم؟
ام‌اس؛ بیماری خاموش جوانان با ۱۰ نشانه پنهان
از کفش خروشچف تا نطق دایناسور؛ مرور هشت رویداد شگفت‌انگیز در تاریخ مجمع عمومی سازمان ملل
جلوی دوربین نمی‌آیند، اما درآمد میلیون دلاری دارند!
به‌رسمیت شناختن دولت فلسطینی به‌تنهایی راه به جایی نمی‌برد
آیا اهرام مصر پر از تله‌های مرگبار است؟
عرق یونجه و شربت سه‌شیره، آهن بدن را تامین نمی‌کند
منبع تولید یک‌سوم اکسیژن زمین در خطر است
مداح جبهه‌ها، در وصیت نامه‌اش چه چیزی از هیئتی‌ها خواست؟
چگونه از خشکی پوست در پاییز جلوگیری کنیم؟
عاقبت احترام به نام خداوند متعال
چگونه پیاده‌روی به کاهش وزن و چربی شکمی کمک می‌کند؟
مغز فرزند نوجوانِ شما «بی‌قواره» است
باورهای متناقض آمریکایی‌ها درباره خدا و کلیسا
دغدغه توییتری‌ها در مورد اول مهر
۳ تصمیم احمقانه‌ای که مملکت‌ها را بر باد دادند
زورخانه، میراث کهن ایران؛ از شکرگزاری قدرت تا پهلوانی