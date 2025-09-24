باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - خوابگاههای دانشجویی در استان لرستان بهویژه در شهرهای دانشگاهی مثل خرمآباد، بروجرد و دورود نقش مهمی در زندگی و تجربهی تحصیلی دانشجویان ایفا میکنند.
از آنجا که بسیاری از دانشجویان بومی استانهای دیگر برای تحصیل به دانشگاه لرستان، دانشگاههای آزاد اسلامی، پیامنور و مؤسسات آموزش عالی این منطقه میآیند، مسئلهی تأمین خوابگاه همواره از دغدغههای اصلی آنان است.
ظرفیتسازی دانشگاهها؛ گامی به سوی ماندگاری نخبگان در استان
این خوابگاهها زیر نظر دانشگاه لرستان یا سایر دانشگاههای دولتی اداره میشوند. مهمترین مزیت آنها شهریهی اندک و موقعیت نزدیک به دانشگاه است. امکانات معمول شامل اتاقهای چندنفره (چهار تا هشت نفر)، سالن مطالعه، نمازخانه، اینترنت (در برخی موارد محدود یا با کیفیت پایین)، بوفه و بعضاً سالن ورزشی است. با این حال، ظرفیت محدود و کیفیت خدمات در برخی موارد با انتقاد دانشجویان روبهروست.
این خوابگاهها تحت نظارت دانشگاه نیستند و بیشتر شبیه پانسیونهای دانشجویی عمل میکنند. دانشجویان برای بهرهمندی از فضای خصوصیتر و امکانات متنوعتر (مانند اتاقهای دونفره یا حتی تکنفره، آشپزخانهی مجهز، اینترنت پرسرعت، تلویزیون و غیره) به سراغ آنها میروند. هزینهی اقامت در این خوابگاهها بیشتر است و امنیت و کیفیت مدیریت در آنها بسته به مالک یا مؤسسهی ادارهکننده متفاوت خواهد بود.
وعده تکمیل پروژههای دانشگاهی و آموزشی لرستان
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان استاندار بر تکمیل پروژههای دانشگاهی و آموزشی استان، تاکید کرد.
مهندس «مهدی مجیدی» در جریان بازدید از خوابگاه نیمه کاره شهید مطهری دانشگاه لرستان، اظهارداشت: مجموعه مدیریت ارشد استان برای تکمیل پروژههای دانشگاهی و آموزشی استان، مصمم است.
وی ادامه داد: دانشجویان سرمایهای عظیم برای توسعه و آبادانی میهن عزیزمان ایران اسلامی هستند و همه ما مسئولین در قبال آنها وظیفه داریم به بهترین شکل به آنها خدمت رسانی کنیم.
وی تکمیل خوابگاه دانشجویی دانشگاه لرستان را مهم و ضروری دانست و اظهار داشت: به منظور حال رفاه دانشجویان در تکمیل پروژههای عمرانی و زیر ساختی دانشگاه از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهیم کرد.
مجیدی عنوان کرد: به منظور رشد و تکامل ظرفیتهای بالقوه عمرانی محیطهای دانشگاهی و آموزشی مجموعه مدیریت ارشد استان آمادگی دارد در خصوص حمایت مالی از پروژهها از تمام ظرفیتها استفاده نماید.
خوابگاههای نو، خدمات نو، آیندهای نو برای دانشجویان لرستان
برخی دانشجویان از فضای دوستانهی خوابگاهها و امکان ایجاد شبکهی اجتماعی قوی بهرهمند میشوند.
در مقابل، مشکلاتی مانند شلوغی، کمبود حریم خصوصی، نبود امکانات کافی برای مطالعه و سروصدا در ساعات مختلف، از جمله مواردی است که دانشجویان بارها مطرح کردهاند.
دوری خوابگاهها از مرکز شهر یا امکانات خدماتی نیز به دغدغهی دانشجویان، بهویژه در خرمآباد، تبدیل شده است.
با افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاهها و رشد جمعیت دانشجویی، توسعهی خوابگاههای استاندارد و بهبود کیفیت خدمات، بهویژه در لرستان که یک استان جوان و در حال توسعه است، ضرورت دارد. تجهیز خوابگاهها به امکانات بهداشتی مناسب، اینترنت پرسرعت، فضای مطالعه و تفریح، و نیز ایجاد سیستمهای مشاوره و خدمات روانشناختی میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی دانشجویی ایفا کند.