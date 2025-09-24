فرمانده انتظامی استان از دستگیری ۲ سارق زن که با ترفندی پیچیده، اقدام به سرقت مقادیری طلاجات به ارزش ۷ میلیارد ریال از یک طلافروشی در شهرستان دورود کرده بودند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "محمدرضا هاشمی فر" در بیان جزئیات این پرونده اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه که ۲ خانم جوان با مراجعه به یکی از واحد‌های طلافروشی در سطح شهرستان دورود، با عنوان خرید طلا، فروشنده را ترغیب به ارائه ست کامل النگو‌ها جهت بررسی و خرید می‌کنند. در یک لحظه غفلت، سارقان با جابجایی ۶ النگوی طلا با بدل‌های مشابه که از قبل تهیه کرده بودند، سپس اعلام کرده که مورد پسند نمی‌باشند و محل را ترک کردند.

وی با بیان اینکه این سارقان پس از سرقت، با جعل فاکتور، طلا‌های مسروقه را در شهرستان‌های همجوار به فروش رسانده بودند، تحقیقات پلیس آغاز شد، افزود: ماموران با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی، هویت ۲ سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، هر ۲ متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

منبع: پلیس لرستان

