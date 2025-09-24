رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در دیدار با رئیس جدید دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌ها، راه حل اساسی چالش‌های میزبانی از پناهندگان را تمرکز حمایت‌های بین‌المللی بر داخل افغانستان دانست و بر ضرورت گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های آموزش و بهداشت تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تأکید کرد: تمرکز حمایت‌های بین‌المللی بر داخل افغانستان و رفع موانع ناشی از تحریم‌ها، کلید حل چالش‌های میزبانی از پناهندگان است.

نادر یاراحمدی در دیدار با کیتا اوهاشی، رئیس جدید دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، با تبریک انتصاب وی، بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های آموزش و بهداشت برای حمایت از پناهندگان، به‌ویژه زنان و کودکان بی‌سرپرست، تأکید کرد.

یاراحمدی، فشار ناشی از تحریم‌ها و کمبود حمایت‌های بین‌المللی را از چالش‌های اصلی برشمرد و گفت: تمرکز حمایت‌های بین‌المللی بر داخل افغانستان راه‌حل مؤثری برای رفع موانع تحریمی، بهبود میزبانی از پناهندگان و اجرای دقیق و سریع طرح بازگشت است.

در ادامه، کیتا اوهاشی نیز از آمادگی صندوق جمعیت ملل متحد برای افزایش همکاری‌ها در حوزه حمایت از زنان و کودکان خبر داد و بر ضرورت بازدید از مناطق نیازمند برای اجرای پروژه‌های حمایتی تأکید کرد.

در پایان این نشست، طرفین برای بهبود و تداوم همکاری‌های آینده ابراز امیدواری کردند.

