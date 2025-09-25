رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران مطابق با فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی ساخت سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند، گفت: ایران آماده است در چارچوب قوانین بین‌المللی و حقوق خود این مسئله راستی‌آزمایی شود. ما از گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک برای حل مسئله استقبال می‌کنیم، اما طبیعتا اگر اسنپ‌بک فعال شود دیگر گفت‌و‌گو معنایی نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان بعد از ظهر چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ به وقت محلی، در ادامه برنامه‌های سفر به نیویورک، در دیدار کارین کلر سوتر رئیس جمهور سوئیس، با اشاره به سوابق تلاش‌های انسان‌دوستانه این کشور اظهار داشت: امروز در غزه کودکان و زنان بی‌گناه و بی‌دفاع در اثر فقدان دارو و غذا می‌میرند؛ شما می‌توانید تلاش موثری برای جلوگیری از تداوم و تشدید فاجعه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه داشته باشید.

وی با بیان اینکه «جمهوری اسلامی ایران مطابق با فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی ساخت سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند»، افزود: ایران آماده است در چارچوب قوانین بین‌المللی و حقوق خود این مسئله راستی‌آزمایی شود. ما از گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک برای حل مسئله استقبال می‌کنیم، اما طبیعتا اگر اسنپ‌بک فعال شود دیگر گفت‌و‌گو معنایی نخواهد داشت.

وی همچنین از آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌ها و ارتقای سطح روابط با سوئیس خبر داد.

رئیس جمهور سوئیس هم در این دیدار با قدردانی از مواضع سازنده پزشکیان تصریح کرد: ایران و سوئیس هر دو به دنبال تحقق هدف مشترک استقرار صلح در جهان هستند.

کارین کلر سوتر گفت: سوئیس از هر گونه تعامل سازنده ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال و باور عمیق دارد که گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک بهترین راه رفع مشکلات و تقویت روابط است.

وی همچنین با اشاره به محکومیت حملات اسرائیل به غزه، ایران و قطر از سوی کشورش، خاطرنشان کرد که سوئیس به دنبال برقراری هر چه سریع‌تر آتش‌بس در غزه است.

