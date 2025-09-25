باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حجت‌الله قریشی روز پنجشنبه در آیین افتتاح طرح آبرسانی به روستا‌های استان لرستان با اشاره به همکاری‌های مشترک میان سپاه، دولت و نهاد‌های مختلف مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان، اظهار داشت: در مجموع، تا پایان سال جاری، ۳۲۰ تا ۳۲۵ طرح آبرسانی در سطح کشور در دست اجراست که از این تعداد، ۱۲۰ طرح در قرارداد اول و ۱۲۰ طرح دیگر در قرارداد دوم قرار دارند.

وی افزود: تاکنون، ۱۰۰ طرح از قرارداد اول به اتمام رسیده و ۲۵ طرح از قرارداد دوم نیز در حال اجراست که اعتبار کل این پروژه‌ها حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال است که در مدت زمان سه ساله به پایان خواهد رسید.

سردار قریشی با اشاره به عملکرد قرارگاه امام حسن (ع) در حوزه محرومیت‌زدایی، گفت: تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ روستای محروم در کشور به شبکه آب شرب متصل شده‌اند و برنامه‌ریزی برای آبرسانی به پنج هزار و ۵۰۰ روستای باقی‌مانده در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از تخصیص اعتبار ۱۹ هزار میلیارد ریالی از سوی دولت برای این پروژه‌ها خبر داد و افزود: این اعتبارات به صورت مرحله‌ای و بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها تخصیص یافته و در اختیار قرارگاه امام حسن (ع) قرار گرفته است.

سردار قریشی با تاکید بر اهمیت استمرار همکاری میان نهاد‌های مختلف برای رفع محرومیت‌ها، اظهار امیدواری کرد با تکمیل این پروژه‌ها، مشکلات آبرسانی در مناطق روستایی کشور به حداقل برسد و مردم از نعمت آب شرب سالم بهره‌مند شوند.

منبع: ایرنا