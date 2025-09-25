معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ۳۲۵ طرح آبرسانی روستایی در قالب ۲ قرارداد جداگانه برای نقاط مختلف سراسر کشور در دست اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حجت‌الله قریشی روز پنجشنبه در آیین افتتاح طرح آبرسانی به روستا‌های استان لرستان با اشاره به همکاری‌های مشترک میان سپاه، دولت و نهاد‌های مختلف مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان، اظهار داشت: در مجموع، تا پایان سال جاری، ۳۲۰ تا ۳۲۵ طرح آبرسانی در سطح کشور در دست اجراست که از این تعداد، ۱۲۰ طرح در قرارداد اول و ۱۲۰ طرح دیگر در قرارداد دوم قرار دارند.

وی افزود: تاکنون، ۱۰۰ طرح از قرارداد اول به اتمام رسیده و ۲۵ طرح از قرارداد دوم نیز در حال اجراست که اعتبار کل این پروژه‌ها حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال است که در مدت زمان سه ساله به پایان خواهد رسید.

سردار قریشی با اشاره به عملکرد قرارگاه امام حسن (ع) در حوزه محرومیت‌زدایی، گفت: تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ روستای محروم در کشور به شبکه آب شرب متصل شده‌اند و برنامه‌ریزی برای آبرسانی به پنج هزار و ۵۰۰ روستای باقی‌مانده در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از تخصیص اعتبار ۱۹ هزار میلیارد ریالی از سوی دولت برای این پروژه‌ها خبر داد و افزود: این اعتبارات به صورت مرحله‌ای و بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها تخصیص یافته و در اختیار قرارگاه امام حسن (ع) قرار گرفته است.

سردار قریشی با تاکید بر اهمیت استمرار همکاری میان نهاد‌های مختلف برای رفع محرومیت‌ها، اظهار امیدواری کرد با تکمیل این پروژه‌ها، مشکلات آبرسانی در مناطق روستایی کشور به حداقل برسد و مردم از نعمت آب شرب سالم بهره‌مند شوند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: آبرسانی ، وزیر نیرو
خبرهای مرتبط
باحضور معاون وزیر نیرو انجام شد؛
افتتاح ایستگاه پمپاژ وخط انتقال آب روستاهای کرمان/ تعیین تکلیف انتقال آب به کرمان
‌عملیات اجرایی احداث تصفیه‌خانه آب کوت امیر اهواز آغاز شد
عملیات لوله گذاری انتقال آب تالوار به تصفیه خانه همدان تا چند روز آینده به پایان می رسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لرستان در انتظار بیداری یک رویا؛ سند توسعه‌ای که خاک می‌خورد
آبشار آب‌گرمه؛ بهشتی خلوت و دنج در دل طبیعت + فیلم
طعم شیرین انار کوهدشت به جشنواره‌ای ملی رسید
سد «تاج امیر» دلفان با دستور وزیر نیرو افتتاح شد
جذب سرمایه‌گذار برای اجرای تصفیه خانه‌های استان ضروری است
ردپای فقر و بیکاری در رونق قاچاق دام در لرستان
سد معشوره لرستان به عنوان طرح ملی تثبیت شد
۱۹ هزار میلیارد ریال اعتبار به پروژه‌های آبرسانی اختصاص یافت
شناسایی ۳۹۳ تبعه غیرمجاز در واحد‌های اقتصادی لرستان
بهره‌برداری از واحد سوم نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد با سرمایه‌گذاری ۵۴ میلیون یورو
آخرین اخبار
۳۲۵ طرح آبرسانی روستا‌های کشور با همکاری سپاه در حال اجرا است
بهره‌برداری از واحد سوم نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد با سرمایه‌گذاری ۵۴ میلیون یورو
ردپای فقر و بیکاری در رونق قاچاق دام در لرستان
۱۹ هزار میلیارد ریال اعتبار به پروژه‌های آبرسانی اختصاص یافت
جذب سرمایه‌گذار برای اجرای تصفیه خانه‌های استان ضروری است
سد معشوره لرستان به عنوان طرح ملی تثبیت شد
شناسایی ۳۹۳ تبعه غیرمجاز در واحد‌های اقتصادی لرستان
سد «تاج امیر» دلفان با دستور وزیر نیرو افتتاح شد
طعم شیرین انار کوهدشت به جشنواره‌ای ملی رسید
آبشار آب‌گرمه؛ بهشتی خلوت و دنج در دل طبیعت + فیلم
لرستان در انتظار بیداری یک رویا؛ سند توسعه‌ای که خاک می‌خورد
سردیس فاتح فتح المبین در بیرانشهر رونمایی شد
پیش‌بینی تولید ۱۵۰ میلیون قطعه بچه ماهی اصلاح‌نژاد شده در لرستان
۱۳۲ روستای لرستان آبرسانی می‌شود
انسداد محور خرم آباد ـ بیرانشهر
بهره وری مناسبی از ظرفیت های آبی استان انجام نشده است/ پیگیری برای حق آبه معشوره
بزرگ‌ترین شهرک گلخانه‌ای غرب کشور در بروجرد؛ افق روشن برای امنیت غذایی
لرستان تشنه توسعه؛ آب، کشاورزی و بیکاری در گره‌ای ۳۰ ساله