باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش اسرائیل (IDF) روز جمعه ادعا کرد که به یک «سایت تولید موشک‌های دقیق» متعلق به حزب‌الله در دره بقاع در شرق لبنان حمله کرده است. آنها میزان خسارت وارده به این تأسیسات یا اطلاعاتی در مورد تلفات احتمالی را مشخص نکرده‌اند.

اسرائیل اصرار داشت که وجود این سایت «نقض توافقات بین اسرائیل و لبنان محسوب می‌شود.» پیش‌تر در همین ماه، ارتش لبنان تخمین زد که اسرائیل از زمان امضای این توافق در نوامبر ۲۰۲۴، بیش از ۴۵۰۰ بار آن را نقض کرده است.

از زمان اجرای آتش‌بس، اسرائیل تقریباً هر روز حملات هوایی به جنوب و شرق لبنان انجام داده است و ادعا می‌کند که حزب‌الله در تلاش برای بازسازی قابلیت‌های خود است.

طبق گزارش بانک جهانی، جدیدترین جنگ اسرائیل و حزب‌الله بیش از ۴۰۰۰ نفر را در لبنان، از جمله صد‌ها غیرنظامی، کشته و حدود ۱۱ میلیارد دلار خسارت به بار آورده است.

این جنگ زمانی آغاز شد که حزب‌الله در ۸ اکتبر ۲۰۲۳، یک روز پس از عملیات طوفان الاقصی، شروع به شلیک موشک به آن سوی مرز کرد. اسرائیل با گلوله‌باران و حملات هوایی در لبنان پاسخ داد و دو طرف درگیر جنگ فزاینده‌ای شدند که در اواخر سپتامبر ۲۰۲۴ به یک جنگ تمام‌عیار تبدیل شد.

منبع: اسوشیتدپرس