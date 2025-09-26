باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جواد نصرالله، پسر سید حسن نصرالله، دبیرکل شهید حزب‌الله گفت که انفجار پیجر‌های حزب‌الله توسط رژیم تروریستی اسرائیل، پدرش را ناراحت کرده بود.

جواد نصرالله که به همراه خانواده و حامیان حزب‌الله، در کنار مزار پدرش در حومه جنوبی شهر، خود را برای بزرگداشت اولین سالگرد ترور آماده می‌کند. او با اندوه، خاطرات آخرین روز‌های زندگی شهید سید حسن نصرالله را بیان کرد.

جواد نصرالله در این خصوص گفت: «به نظر شخصی من، اگر یکی از پسرانش را در ازای نجات دادن همه مجروحان بمب‌گذاری پیجر از دست می‌داد، قلبش آرام‌تر می‌بود. او ناراحت، عصبانی و رنجیده بود. او خود را امانت‌دار این خون‌ها می‌دانست.»

جواد تعریف کرد که رفت و آمد پدرش در آن دوره به دلیل وضعیت امنیتی بسیار دشوار بود، زیرا او «روز به روز» بدون ثبات یا قطعیت زندگی می‌کرد.

آخرین سخنرانی تلویزیونی او در ۱۹ سپتامبر بود، قبل از اینکه هشت روز بعد در یک حمله هوایی رژیم تروریستی اسرائیل که یک مجتمع حزب‌الله را در ضاحیه جنوبی هدف قرار دهد، شهید شود و به این ترتیب به دوران رهبری بیش از ۳۰ سال خود بر حزب‌الله پایان دهد.

جواد توضیح داد که خانواده خبر ترور را مانند همه لبنانی‌ها از تلویزیون دریافت کردند و گفت که شوک بسیار بزرگی بود، اما سخت‌ترین چیز، تلاش خانواده برای پنهان کردن غم و اندوه خود بود. او افزود: «جایی که در آن نشسته بودیم، ما را مجبور می‌کرد که نتوانیم غم و احساسات خود را ابراز کنیم، گریه بی‌صدا بود، غمی آرام، سکوت و تاریکی مطلق. ما نمی‌توانستیم گریه کنیم، و هیچ‌کس هم نمی‌توانست فریاد بزند یا احساسات خود را ابراز کند.»

او با اشاره به اینکه لحظه فقدان هنوز امروز وجود دارد، گفت: «از لحظه شهادت تا به حال، فقدان وجود دارد، حسرت وجود دارد، غم وجود دارد. اما حتی اگر به قیمت رنجش قلب‌ها و احساسات ما تمام شود، خوشحالیم که سید حسن پس از سال‌ها رنج، آرامش یافته و به آنچه می‌خواست و آرزو داشت، رسیده است.»

جواد اظهار داشت که آخرین ملاقاتش با پدرش سه ماه قبل از ترورش بوده است و اعلام کرد که شرایط پس از مداخله حزب‌الله برای حمایت از حماس دشوارتر شده بود. او گفت: «ما مانند هر کس دیگری درگیری بو اشغالگران را احساس کردیم، جنگ، بمباران، وحشیگری و بیگانگی.»

جواد نصرالله، که هیچ سمت رسمی در حزب ندارد، اما در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، در مورد تحویل سلاح‌های حزب گفت که هیچ‌کس نمی‌تواند حزب‌الله را بخ این کار مجبور‌ کند، او در پایان افزود: «من با او (شهید سید حسن نصرالله) صحبت می‌کنم. گاهی اوقات به او می‌گویم از ما مراقبت کن و در نزدیک ما بمان.»

منبع: آر تی