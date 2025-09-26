پسر شهید سید حسن نصرالله درحالیکه درحال آماده شدن برای برگزاری اولین سالگرد شهادت اوست، از آخرین روز‌های زندگی پدرش گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جواد نصرالله، پسر سید حسن نصرالله، دبیرکل شهید حزب‌الله گفت که انفجار پیجر‌های حزب‌الله توسط رژیم تروریستی اسرائیل، پدرش را ناراحت کرده بود.

جواد نصرالله که به همراه خانواده و حامیان حزب‌الله، در کنار مزار پدرش در حومه جنوبی شهر، خود را برای بزرگداشت اولین سالگرد ترور آماده می‌کند. او با اندوه، خاطرات آخرین روز‌های زندگی شهید سید حسن نصرالله را بیان کرد.

جواد نصرالله در این خصوص گفت: «به نظر شخصی من، اگر یکی از پسرانش را در ازای نجات دادن همه مجروحان بمب‌گذاری پیجر از دست می‌داد، قلبش آرام‌تر می‌بود. او ناراحت، عصبانی و رنجیده بود. او خود را امانت‌دار این خون‌ها می‌دانست.»

جواد تعریف کرد که رفت و آمد پدرش در آن دوره به دلیل وضعیت امنیتی بسیار دشوار بود، زیرا او «روز به روز» بدون ثبات یا قطعیت زندگی می‌کرد.

آخرین سخنرانی تلویزیونی او در ۱۹ سپتامبر بود، قبل از اینکه هشت روز بعد در یک حمله هوایی رژیم تروریستی اسرائیل که یک مجتمع حزب‌الله را در ضاحیه جنوبی هدف قرار دهد، شهید شود و به این ترتیب به دوران رهبری بیش از ۳۰ سال خود بر حزب‌الله پایان دهد.

جواد توضیح داد که خانواده خبر ترور را مانند همه لبنانی‌ها از تلویزیون دریافت کردند و گفت که شوک بسیار بزرگی بود، اما سخت‌ترین چیز، تلاش خانواده برای پنهان کردن غم و اندوه خود بود. او افزود: «جایی که در آن نشسته بودیم، ما را مجبور می‌کرد که نتوانیم غم و احساسات خود را ابراز کنیم، گریه بی‌صدا بود، غمی آرام، سکوت و تاریکی مطلق. ما نمی‌توانستیم گریه کنیم، و هیچ‌کس هم نمی‌توانست فریاد بزند یا احساسات خود را ابراز کند.»

او با اشاره به اینکه لحظه فقدان هنوز امروز وجود دارد، گفت: «از لحظه شهادت تا به حال، فقدان وجود دارد، حسرت وجود دارد، غم وجود دارد. اما حتی اگر به قیمت رنجش قلب‌ها و احساسات ما تمام شود، خوشحالیم که سید حسن پس از سال‌ها رنج، آرامش یافته و به آنچه می‌خواست و آرزو داشت، رسیده است.»

جواد اظهار داشت که آخرین ملاقاتش با پدرش سه ماه قبل از ترورش بوده است و اعلام کرد که شرایط پس از مداخله حزب‌الله برای حمایت از حماس دشوارتر شده بود. او گفت: «ما مانند هر کس دیگری درگیری بو اشغالگران را احساس کردیم، جنگ، بمباران، وحشیگری و بیگانگی.»

جواد نصرالله، که هیچ سمت رسمی در حزب ندارد، اما در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، در مورد تحویل سلاح‌های حزب گفت که هیچ‌کس نمی‌تواند حزب‌الله را بخ این کار مجبور‌ کند، او در پایان افزود: «من با او (شهید سید حسن نصرالله) صحبت می‌کنم. گاهی اوقات به او می‌گویم از ما مراقبت کن و در نزدیک ما بمان.»

منبع: آر تی

برچسب ها: سید حسن نصرالله ، دبیرکل حزب الله
خبرهای مرتبط
مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سیدحسن + فیلم
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
دوست دارم خانواده سید حسن نصرالله سوژه اصلی «ملازمان حرم» باشد
تجمع حامیان حزب الله در ساحل بیروت + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای استقرار میگ-۲۹ روسی در ایران؛ تقویت بازدارندگی و تعمیق همکاری راهبردی با مسکو
زیر سایه معاملات: دیدار اردوغان و ترامپ در کاخ سفید
اردوغان: با ترامپ در مورد غزه به توافق رسیدم
موج پرخروش عدالت از مادرید: اسپانیا، استوار علیه ظلم؟
کمک مالی کشور‌ها به تشکیلات خودگردان برای ایجاد دولت فلسطین
ادعای اسرائیل درباره هدف گرفتن یک سایت حزب‌الله در لبنان
هشدار هند به آمریکا: محدودیت واردات نفت روسیه در ازای خرید نفت ایران و ونزوئلا
نتانیاهو: ادعای مجدد نتانیاهو درباره ظرفیت هسته‌ای ایران
شلیک اخطار از کره جنوبی به سمت کشتی کره شمالی
گسترش ناوگان هواپیمایی ترکیه پس از دیدار اردوغان با ترامپ
آخرین اخبار
پاکستان: جنگ غزه یکی از دلخراش‌ترین تراژدی‌های زمانه ما است
خاطرات جواد نصرالله درباره آخرین روز‌های زندگی سید حسن نصرالله
دستور ترامپ برای اجرای اعدام در واشنگتن
آکسیوس: اسرائیل بیش از هر زمان دیگری منزوی شده است
نتانیاهو: ادعای مجدد نتانیاهو درباره ظرفیت هسته‌ای ایران
روسیه اتهامات غرب را بی‌اساس و پوچ خواند
۴۳ کشته و زخمی در آتش‌سوزی کارخانه پوشاک در مصر
زلنسکی: ناتو از روسیه می‌ترسد
گفتگوی گروسی با پوتین درباره برنامه‌ی هسته‌ای ایران
افزایش شرکت‌های غیرقانونی در اراضی اشغالی
۳۷ کشته و زخمی در پی آتش سوزی و ریزش ساختمان در مصر
روسیه: «تهدید» زلنسکی برای حمله به کرملین «غیرمسئولانه» است
شریف در دیدار با ترامپ خواستار سرمایه‌گذاری آمریکا در پاکستان شد
ادعای اسرائیل درباره هدف گرفتن یک سایت حزب‌الله در لبنان
روسیه: دیدار لاوروف و روبیو «سازنده» بود
اردوغان: با ترامپ در مورد غزه به توافق رسیدم
ادعای استقرار میگ-۲۹ روسی در ایران؛ تقویت بازدارندگی و تعمیق همکاری راهبردی با مسکو
سئول: کره‌شمالی در «مرحله نهایی» توسعه موشک‌های بردبلند است
کمک مالی کشور‌ها به تشکیلات خودگردان برای ایجاد دولت فلسطین
گسترش ناوگان هواپیمایی ترکیه پس از دیدار اردوغان با ترامپ
دادگاهی شدن مدیر سابق اف‌بی‌آی در اوج تشدید کمپین تلافی‌جویانه ترامپ
ترامپ تعرفه‌های جدید آمریکا بر دارو، کامیون و مبلمان را اعمال کرد
هشدار هند به آمریکا: محدودیت واردات نفت روسیه در ازای خرید نفت ایران و ونزوئلا
تیک‌تاک تحت توافق با ترامپ در آمریکا باقی می‌ماند
شلیک اخطار از کره جنوبی به سمت کشتی کره شمالی
فرودگاه دانمارک پس از مشاهده مشکوک پهپاد بار دیگر تعطیل شد
ترامپ وعده داد اسرائیل کرانه باختری را ضمیمه نخواهد کرد
موج پرخروش عدالت از مادرید: اسپانیا، استوار علیه ظلم؟
جلوگیری از الحاق کرانه باختری: بازی ژئوپولتیک ترامپ؟
زیر سایه معاملات: دیدار اردوغان و ترامپ در کاخ سفید