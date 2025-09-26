باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در یک جلسه توجیهی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات مارک روته، دبیرکل ناتو، در مورد مذاکرات بین نارندرا مودی، نخست وزیر هند و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، راندهیر جایسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت: «هند اظهارات گمانه‌زنی و نادرست ناتو را غیرقابل قبول می‌داند.»

این سخنگو افزود: ما بیانیه مارک روته، دبیرکل ناتو، در مورد تماس تلفنی ادعایی بین نخست وزیر هند و رئیس جمهور روسیه را دیده‌ایم. بگذارید روشن کنم که این بیانیه از نظر واقعی نادرست و بی‌اساس است. نخست وزیر به روشی که گفته شد با رئیس جمهور پوتین صحبت نکرد، چنین مکالمه‌ای صورت نگرفته است.

این مقام هندی ادامه داد: «ما انتظار داریم رهبری یک نهاد مهم و محترم مانند ناتو در اظهارات عمومی خود مسئولیت‌پذیرتر و دقیق‌تر باشد. اظهارات گمانه‌زنی یا نادرستی که حقایق را تحریف می‌کنند یا حاکی از گفت‌و‌گو‌هایی هستند که انجام نشده‌اند، غیرقابل قبول هستند.»

در مقابل، این سخنگو خاطرنشان کرد: «همانطور که قبلا گفته شد، واردات انرژی هند با هدف تضمین قیمت‌های قابل پیش‌بینی و معقول انرژی برای مصرف‌کنندگان هندی انجام می‌شود. هند به اتخاذ تمام اقدامات لازم برای محافظت از منافع ملی و امنیت اقتصادی خود ادامه خواهد داد.»

بیانیه وزارت امور خارجه هند پس از اظهارات روته منتشر شد که در آن ادعا شده بود مودی با پوتین تماس گرفته و خواستار توضیح در مورد استراتژی روسیه (در مورد اوکراین) شده است، جایی که هند به دلیل حمایت از مسکو با تعرفه‌هایی مواجه شده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آمریکا تعرفه‌های بالاتری را برای هند به دلیل خرید نفت روسیه اعمال کرد.

منبع: آر تی