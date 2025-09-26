سخنگوی وزارت امور خارجه هند، ادعا‌های دبیرکل ناتو مبنی بر تماس تلفنی رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر هند در مورد استراتژی روسیه را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در یک جلسه توجیهی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات مارک روته، دبیرکل ناتو، در مورد مذاکرات بین نارندرا مودی، نخست وزیر هند و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، راندهیر جایسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت: «هند اظهارات گمانه‌زنی و نادرست ناتو را غیرقابل قبول می‌داند.»

این سخنگو افزود: ما بیانیه مارک روته، دبیرکل ناتو، در مورد تماس تلفنی ادعایی بین نخست وزیر هند و رئیس جمهور روسیه را دیده‌ایم. بگذارید روشن کنم که این بیانیه از نظر واقعی نادرست و بی‌اساس است. نخست وزیر به روشی که گفته شد با رئیس جمهور پوتین صحبت نکرد، چنین مکالمه‌ای صورت نگرفته است.

این مقام هندی ادامه داد: «ما انتظار داریم رهبری یک نهاد مهم و محترم مانند ناتو در اظهارات عمومی خود مسئولیت‌پذیرتر و دقیق‌تر باشد. اظهارات گمانه‌زنی یا نادرستی که حقایق را تحریف می‌کنند یا حاکی از گفت‌و‌گو‌هایی هستند که انجام نشده‌اند، غیرقابل قبول هستند.»

در مقابل، این سخنگو خاطرنشان کرد: «همانطور که قبلا گفته شد، واردات انرژی هند با هدف تضمین قیمت‌های قابل پیش‌بینی و معقول انرژی برای مصرف‌کنندگان هندی انجام می‌شود. هند به اتخاذ تمام اقدامات لازم برای محافظت از منافع ملی و امنیت اقتصادی خود ادامه خواهد داد.»

بیانیه وزارت امور خارجه هند پس از اظهارات روته منتشر شد که در آن ادعا شده بود مودی با پوتین تماس گرفته و خواستار توضیح در مورد استراتژی روسیه (در مورد اوکراین) شده است، جایی که هند به دلیل حمایت از مسکو با تعرفه‌هایی مواجه شده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آمریکا تعرفه‌های بالاتری را برای هند به دلیل خرید نفت روسیه اعمال کرد.

منبع: آر تی

برچسب ها: هند و روسیه ، نفت روسیه
خبرهای مرتبط
نوسانات قیمت نفت تحت تاثیر حملات اوکراین به روسیه
ترامپ: آمریکا به دنبال توقف خرید نفت روسیه توسط متحدان اروپایی است
هشدار هند به آمریکا: محدودیت واردات نفت روسیه در ازای خرید نفت ایران و ونزوئلا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای استقرار میگ-۲۹ روسی در ایران؛ تقویت بازدارندگی و تعمیق همکاری راهبردی با مسکو
زیر سایه معاملات: دیدار اردوغان و ترامپ در کاخ سفید
ادعای مجدد نتانیاهو درباره ظرفیت هسته‌ای ایران
اردوغان: با ترامپ در مورد غزه به توافق رسیدم
کمک مالی کشور‌ها به تشکیلات خودگردان برای ایجاد دولت فلسطین
موج پرخروش عدالت از مادرید: اسپانیا، استوار علیه ظلم؟
ادعای اسرائیل درباره هدف گرفتن یک سایت حزب‌الله در لبنان
هشدار هند به آمریکا: محدودیت واردات نفت روسیه در ازای خرید نفت ایران و ونزوئلا
گسترش ناوگان هواپیمایی ترکیه پس از دیدار اردوغان با ترامپ
شلیک اخطار از کره جنوبی به سمت کشتی کره شمالی
آخرین اخبار
انتقاد هند از سخنان دبیرکل ناتو درباره روابط دهلی‌نو-مسکو
پاکستان: جنگ غزه یکی از دلخراش‌ترین تراژدی‌های زمانه ما است
خاطرات جواد نصرالله درباره آخرین روز‌های زندگی سید حسن نصرالله
دستور ترامپ برای اجرای اعدام در واشنگتن
آکسیوس: اسرائیل بیش از هر زمان دیگری منزوی شده است
ادعای مجدد نتانیاهو درباره ظرفیت هسته‌ای ایران
روسیه اتهامات غرب را بی‌اساس و پوچ خواند
۴۳ کشته و زخمی در آتش‌سوزی کارخانه پوشاک در مصر
زلنسکی: ناتو از روسیه می‌ترسد
گفتگوی گروسی با پوتین درباره برنامه‌ی هسته‌ای ایران
افزایش شرکت‌های غیرقانونی در اراضی اشغالی
۳۷ کشته و زخمی در پی آتش سوزی و ریزش ساختمان در مصر
روسیه: «تهدید» زلنسکی برای حمله به کرملین «غیرمسئولانه» است
شریف در دیدار با ترامپ خواستار سرمایه‌گذاری آمریکا در پاکستان شد
ادعای اسرائیل درباره هدف گرفتن یک سایت حزب‌الله در لبنان
روسیه: دیدار لاوروف و روبیو «سازنده» بود
اردوغان: با ترامپ در مورد غزه به توافق رسیدم
ادعای استقرار میگ-۲۹ روسی در ایران؛ تقویت بازدارندگی و تعمیق همکاری راهبردی با مسکو
سئول: کره‌شمالی در «مرحله نهایی» توسعه موشک‌های بردبلند است
کمک مالی کشور‌ها به تشکیلات خودگردان برای ایجاد دولت فلسطین
گسترش ناوگان هواپیمایی ترکیه پس از دیدار اردوغان با ترامپ
دادگاهی شدن مدیر سابق اف‌بی‌آی در اوج تشدید کمپین تلافی‌جویانه ترامپ
ترامپ تعرفه‌های جدید آمریکا بر دارو، کامیون و مبلمان را اعمال کرد
هشدار هند به آمریکا: محدودیت واردات نفت روسیه در ازای خرید نفت ایران و ونزوئلا
تیک‌تاک تحت توافق با ترامپ در آمریکا باقی می‌ماند
شلیک اخطار از کره جنوبی به سمت کشتی کره شمالی
فرودگاه دانمارک پس از مشاهده مشکوک پهپاد بار دیگر تعطیل شد
ترامپ وعده داد اسرائیل کرانه باختری را ضمیمه نخواهد کرد
موج پرخروش عدالت از مادرید: اسپانیا، استوار علیه ظلم؟
جلوگیری از الحاق کرانه باختری: بازی ژئوپولتیک ترامپ؟