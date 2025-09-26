قطعنامه روسیه و چین برای تعویق در اعمال مجدد تحریم‌های ایران با مخالفت ۹ عضو شورای امنیت رد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شورای امنیت سازمان ملل امشب در مورد قطعنامه‌ای که توسط روسیه و چین پیشنهاد شده و خواستار تأخیر در اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران بود، رأی‌گیری کرد.

در این نشست، پیش‌نویس قطعنامه با ۴ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۲ رای ممتنع رد شد.

نماینده روسیه در شورای امنیت در این جلسه گفت که ایران قول رفتار مسئولانه داده و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافق رسیده است. او همچنین تاکید کرد که رای‌گیری امشب «آخرین فرصت» برای تروئیکای اروپایی برای رسیدن به راه حلی است که مطلوب همه باشد.

قرار است تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران ساعت ساعت ۰:۰۰ شنبه به وقت گرینویچ (۳:۳۰ بامداد به وقت تهران) مجددا اعمال شود. این امر پس از آن اتفاق می‌افتد که یک ماه پیش انگلیس، فرانسه و آلمان (تروئیکای اروپایی) در ادعایی بی‌اساس، تهران را به نقض تعهدات هسته‌ای خود متهم کرده و مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریم‌ها را فعال کردند. 

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان امشب در گفت‌و‌گو با شبکه پی بی اس تاکید کرد که ایران پیشنهادهایی برای حل و فصل موضوع ارائه کرده است؛ اما اگر (اروپایی‌ها) اسنپ‌بک را انجام دهند، رابطه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلیق می‌شود و این مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

منبع: الجزیره

مکرون: توافق هسته‌ای هنوز ممکن است
رویترز: فرصت ۸ روزه ایران و اروپا برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها
سخنرانی پزشکیان: طنین عدالت از تریبون ملل
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
ای خدا زندگی بدون تحریم چه شکلیه؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
دلار ,طلا و مسکن و خودرو بای بای تا روز قیامت
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
خدا لعنت کنه امریکا و ۰۰۰
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۰ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
و ما همچنان در npt می مانیم، سلاح هسته ای نمی سازیم و از جانمان سیر شده ایم.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۰ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
خوب این بازی هم تمام شد
از فردا مسولین قول بدهند به امریکا و متحدانش اعتماد نکنند
باشه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
برجام رو بطور کلی پاره کنید و تمام، و این سه کشور اروپایی رو تا ابد تحریم کنید و هیچ مذاکره و کفتگویی با این سه کشور دیگر شکل نخواهد گرفت . و در هر زمان مناسبی انتقام این روزها رو ازشون خواهیم گرفت.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۸ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
کشور رو در بلا تکلیفی نگه داشته اید نه اتم میسازید نه برخورد قاطع میکنید با نشون دادن ضعف جز این انتظار دارید شما تمام تحریمهای ساخت بمب رو بر دوش ملت گذاشته اید بدون آنکه بمب بسازید و رو نمایی کنید احماقانه ترین سیاست ممکن لاقل اگر میساختید یک کک به تن آمریکا و اروپا واسرائل انداخته بودید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۷ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
طبق پیش بینی جدید از وزارت بازرگانی امارات برگشت تحریم ها اقتصاد ایران رو ویران میکنه
و حدود قیمتی دلار رو میرسونه به ۱۷۸ هزار تومان
و همه اینا قراره تا پایان سال اتفاق بیفته
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
بابا جان رهبر چه جوری بگه مذاکره با اینا فایده نداره.
شما یه جا توی تاریخ پیدا کنید اینا به نفع وایرانی حرف زده باشن.
روابطتون را کامل با این دشمنا قطع کنید.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
م ج
۲۳:۴۶ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
والله والله والله دلار ۲۰ تومن یا دلار ۱۵۰ تومن هیچ ربطی به تحریم ها نداره.
دلار رو تبدیل به کالایی برای خرید و فروش کردن و با شناورسازی قینتش رو بردن بالا.
پبمان سپاری ارزی باید جدی گرفته بشه فروش دلار بر اساس عرضه و تقاضا باید قطع بشه.و دولت باید اختیار دلار رو به دست بگیره و ببره به سمت تثبیت.
الان نقش مردم بسیار موثر هست
که باعث ایجاد حباب تورمی نشن.

گوش به این شایعات ندید این تحریم های شورای امنیت ربطی به مسایل اقتصادی و معیشت نداره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
خدا لعنت کنه کسانی رو که دوست دارند کشورهای مظلوم اذیت شوند. ان شاء الله خداوند به سرشون بیاره. نباید بترسیم. به خدا توکل کنیم. اینها ذاتاً خبیث هستند و از خبیث فقط خباثت برمی آید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۴ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
کاسبان تحریم جنگ طلبها کسانی که از جنگ در امد میلیاردی دارن امشب تا صبح خوشحالن و جشن میگیرن
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۳ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
بجز فقر وبدبختی چی واسه ملت دارین؟؟؟؟؟ مردم بخاطر مشکلات چقد خودکشی وسکته دزدی وخلاص میکنن دارین چ بر سر ملت میارید مرد نیستید غیرت ندارین اگ بذارید بازرسان بیان ایران یا از ان پی تی خارج نشید بسه دیگه بی عرضه ها جنگ شد تحریم شد دیگه منتظر چی هستین لطفا نشر بدین بدون ویرایش
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۳ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
الان وقتشه فراخوان بدید برای بسیج مردمی برای جنگ تمام عیار حتی اگه میلیون ها نفر شهید بدیم نباید تسلیم استکبار جهانی بشیم
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
اینم تموم شد دیگه،حالا دیگه مردم باید به زندگی عادیشون برسن
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
کدوم زندگی عادی
۱۲
