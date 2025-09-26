باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شورای امنیت سازمان ملل امشب در مورد قطعنامه‌ای که توسط روسیه و چین پیشنهاد شده و خواستار تأخیر در اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران بود، رأی‌گیری کرد.

در این نشست، پیش‌نویس قطعنامه با ۴ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۲ رای ممتنع رد شد.

نماینده روسیه در شورای امنیت در این جلسه گفت که ایران قول رفتار مسئولانه داده و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافق رسیده است. او همچنین تاکید کرد که رای‌گیری امشب «آخرین فرصت» برای تروئیکای اروپایی برای رسیدن به راه حلی است که مطلوب همه باشد.

قرار است تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران ساعت ساعت ۰:۰۰ شنبه به وقت گرینویچ (۳:۳۰ بامداد به وقت تهران) مجددا اعمال شود. این امر پس از آن اتفاق می‌افتد که یک ماه پیش انگلیس، فرانسه و آلمان (تروئیکای اروپایی) در ادعایی بی‌اساس، تهران را به نقض تعهدات هسته‌ای خود متهم کرده و مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریم‌ها را فعال کردند.

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان امشب در گفت‌و‌گو با شبکه پی بی اس تاکید کرد که ایران پیشنهادهایی برای حل و فصل موضوع ارائه کرده است؛ اما اگر (اروپایی‌ها) اسنپ‌بک را انجام دهند، رابطه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلیق می‌شود و این مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

منبع: الجزیره