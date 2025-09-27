سخنگوی وزارت کشور طالبان اعلام کرد داعش در افغانستان کاملاً مهار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور کشور طالبان، در واکنش به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره اعزام نیروهای داعش به افغانستان تحت پوشش مهاجران، اعلام کرد که «عناصر فتنه‌انگیز همچون داعش» در کشور به‌طور کامل مهار شده‌اند و هیچ‌گونه نگرانی جدی در این زمینه وجود ندارد.

 قانع اظهار داشت: «کلید و ریموت داعش همیشه از بیرون بوده و از همان‌جا سازماندهی شده است.» 

وی افزود که طالبان «نگرانی جزئی» درباره احتمال ورود افراد وابسته به داعش تحت عنوان مهاجر به کشور دارد، اما تأکید کرد که نیروهای امنیتی و کشفی بر مرزها نظارت کامل دارند و اجازه چنین نفوذی را نخواهند داد. 

این اظهارات در پاسخ به گزارش اخیر خبرگزاری فرانس‌پرس مطرح شد که به نقل از هانس شندلر، هماهنگ‌کننده پیشین سازمان ملل، هشدار داده بود که بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان ممکن است به گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان منجر شود. 

سخنگوی وزارت کشور طالبان این ادعاها را رد کرده و اطمینان داد که امنیت در افغانستان تحت کنترل است. 

برچسب ها: داعش ، مهاجرین افغانستانی
حتما مخصوصا اونجا
منفور در زمین و آسمان
