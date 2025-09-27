مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان اعلام کرد: به دنبال اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی، سه‌هزار و ۸۰۰ خانواده در این استان به خودکفایی رسیده و از فهرست حمایتی کمیته امداد خارج شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- جلال شیخ‌پور افزود: این خانواده‌ها پس از ایجاد اشتغال پایدار، دیگر نیازی به دریافت کمک ندارند و حتی برخی از آنان به یاری سایر مددجویان نیز آمده‌اند.

به گفته او، تاکنون ۴۵۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان لرستانی ایجاد شده و بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی به هشت‌هزار و ۴۴۱ مددجو پرداخت شده است.

شیخ‌پور با بیان اینکه کمیته امداد لرستان در زمینه رضایتمندی مددجویان رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده، اظهار کرد: میانگین درآمد مددجویان از ۳۷۰ هزار تومان در سال‌های گذشته به بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.

برچسب ها: کمیته امداد لرستان ، مددجویان
