وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای مدعی شد که کشورش همچنان انتظار دارد که توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران با تهران حاصل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که توسط سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه این کشور منتشر شد، مدعی شد: ایالات متحده همچنان انتظار دارد که توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران با تهران حاصل شود.

روبیو گفت که تحریم‌ها و سایر محدودیت‌های سازمان ملل در رابطه با ایران از ساعت ۸:۰۰ شب به وقت شرق آمریکا [نیمه شب به وقت گرینویچ] از سر گرفته شد.

او افزود: «رئیس جمهور ترامپ به روشنی گفته است که دیپلماسی هنوز یک گزینه است - توافق همچنان بهترین نتیجه برای مردم ایران و جهان است. برای تحقق این امر، ایران باید مذاکرات مستقیم را که با حسن نیت، بدون طفره رفتن یا ابهام برگزار شود، بپذیرد.»

شورای امنیت سازمان ملل پیش از این پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده توسط روسیه و چین را که پیشنهاد تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورا در حمایت از توافق برنامه هسته‌ای ایران را می‌داد، رد کرد.

منبع: تاس

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۶ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
توافق یا تحمیل خواسته های امریکا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
باز هم برید مذاکره ملت تا از بین نره راحت نمی شید
۰
۰
پاسخ دادن
آلمان: برای مذاکره با ایران آماده‌ایم
بیانیه سازمان ملل متحد درباره ۶ قطعنامه لغو شده و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
ترامپ در یک گردهمایی نادر با حضور مقامات نظامی ارشد آمریکایی شرکت می‌کند
طالبان یک تبعه آمریکا را آزاد کرد
نامه لاوروف به گوترش درباره اسنپ‌بک
خوشبینی محتاطانه ونس نسبت به طرح صلح غزه
ترامپ می‌گوید توافق صلح غزه در «مراحل نهایی» است
تحریم‌های جدید ایران؛ تهدیدی برای اقتصاد افغانستان
تدوین «اطلس اشتغال اتباع خارجی» در تهران برای مهار اشتغال غیرقانونی
