سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: بنابر آمار صادرات لبنیات در ۵ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۳ درصد و از نظر ارزشی ۲۸درصد رشد داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا فربد سخنگوی انجمن صنایع لبنی درباره آخرین وضعیت تولید و بازار لبنیات گفت: در حال حاضر وضعیت تولید بد نیست، اگرچه نگرانی از آینده به خصوص در مورد کمبود و گرانی احتمالی نهاده های دامی وجود دارد که در این صورت صنعت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

وی درباره اینکه استمرار سیاست پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره نهاده دامی داده یا پرداخت آن به مصرف کننده نهایی بهتر است، افزود:صنعت لبنیات براساس بخشنامه شماره ۲۱۰۰۱۴۱ مورخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ نسبت به تعیین قیمت بر اساس اسناد مثبته اقدام می کند. پیشنهاد انجمن صنایع لبنی تخصیص یارانه به ۲ میلیون و ۲۵۰ هزارتن شیر به منظور بهره مندی دهک های نیازمند است.

فربد درباره آخرین وضعیت سرانه مصرف لبنیات بیان کرد: براساس آمار سرانه مصرف لبنیات بر پایه شیر مصرفی سالانه حدود ۷۰ کیلوگرم است. گرچه نگرانی از کاهش مصرف وجود دارد که این موضوع ناشی از کاهش درآمد خانوار در مقایسه با تورم واقعی است.

سخنگوی انجمن صنابع لبنی با اشاره به تاثیر قطعی برق و نوسانات نرخ ارز بر هزینه تمام شده تولید افزود: قطعی برق در ماه های گذشته ضمن اثر بر تولید لبنیات موجب افزایش ضایعات در این بخش شده است.

وی با اشاره به مقایسه وضعیت تولید و صادرات لبنیات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیان کرد: بنابر آمار صادرات لبنیات در ۵ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۳ درصد و از نظر ارزشی ۲۸درصد رشد داشته است. چناچه صادرات کشور دچار اختلال نگردد و درآمدهای ارزی کاهش نیابد اتفاق خاصی پیش بینی نمی گردد.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی درباره اینکه برخی برندها به رغم مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت لبنیات کردند، آیا برنامه ای برای اصلاح قیمت وجود دارد، گفت: قیمت های لبنیات مادامی که بر اساس آیین نامه مصوب و ابلاغی سازمان حمایت و بر اساس اسناد مثبته صورت گیرد، تخلف محسوب نمی شود.



