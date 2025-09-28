برنامه جهانی غذا در گزارش تازه خود هشدار داده که میلیون‌ها شهروند افغانستان به دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی و بازگشت اجباری مهاجران، با بحران گرسنگی، سوءتغذیه و آوارگی روبرو هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- برنامه جهانی غذا (WFP) در گزارشی هشدار داده است که میلیون‌ها شهروند افغانستان در پی کاهش کمک‌های بین‌المللی و بازگشت اجباری مهاجران، با بحران گرسنگی، سوءتغذیه و آوارگی روبرو هستند.

 این نهاد بین‌المللی از کاهش ۴۰ درصدی منابع مالی خود خبر داده و اعلام کرده که سیستم خدمات اجتماعی در افغانستان در حال فروپاشی است.

بر اساس این گزارش، حدود ۳.۵ میلیون کودک افغانستانی در سال جاری به سوءتغذیه مبتلا خواهند شد که بزرگ‌ترین افزایش سوءتغذیه در تاریخ این کشور محسوب می‌شود. همچنین نزدیک به دو میلیون شهروند افغانستانی که از ایران و پاکستان اخراج شده‌اند، بدون دسترسی به خدمات ابتدایی در کشور بازگشته‌اند.

این نهاد بشردوستانه تنها بودجه لازم برای کمک به یک میلیون نفر در فصل زمستان را در اختیار دارد، در حالی که حدود ۱۵ میلیون تن در معرض گرسنگی و سرمای شدید قرار دارند.

برچسب ها: بحران غذا ، افغانستان ، برنامه جهانی غذا
