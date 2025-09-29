سفیر روسیه در بلغارستان اعلام کرد که ناتو تصمیم گرفته در بلغارستان پایگاه نظامی بسازد و تجهیزات بسیاری را به آن منتقل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -الئونورا میتروفانووا، سفیر روسیه در بلغارستان،  اعلام کرد که ناتو قصد دارد یک پایگاه نظامی بزرگ در این کشور تأسیس و سایر اقدامات نظامی را نیز اجرا کند.

میتروفانووا در مصاحبه با روزنامه روسی ایزوستیا که روز دوشنبه منتشر شد، گفت: «کشور‌های عضو ناتو نیت خود را برای ادامه نظامی‌سازی جناح شرقی خود پنهان نمی‌کنند.»

او ادامه داد: «در مورد بلغارستان، آنها نه تنها قصد دارند بزرگترین پایگاه نظامی ناتو را در این کشور با توافق با ایتالیا بسازند، بلکه قصد دارند سلاح‌های جدید خریداری کنند، کریدور‌های حمل و نقل نظامی برای تسهیل جابجایی نیرو‌ها ایجاد کنند و ابتکارات دیگری نیز در دست اقدام دارند.»

ولادیسلاو ماسلنیکوف، مدیر بخش امور اروپایی وزارت امور خارجه روسیه، اوایل این ماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری نووستی تأیید کرد که روسیه در حال بررسی افزایش حضور نظامی ناتو در امتداد «جبهه شرقی» (مرز روسیه) این ائتلاف نظامی است.

او افزود که روسیه در حال ارزیابی خطرات مرتبط با این اقدامات است و در صورت لزوم اقدامات تلافی‌جویانه انجام می‌دهد.

منبع: آر تی

