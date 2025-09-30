مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از افتتاح هتل بام ۱۵ ساله خرم آباد تا ۳ ماه آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عطا حسن پور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان اظهار کرد: ۷ پروژه پیشران استان مربوط به هتل صخرهای و هتل بام با ارائه برنامه زمانبندی رفع مشکلات شدند و هتل بام پروژه ۱۵ ساله تا ۳ ماه آینده شروع به کار خواهد کرد.
حسن پور گفت: ۳ هزار و ۱۵۰ تخت فعال در استان داشته و تا سه سال آینده ۲ هزار و ۵۰۰ به آنها اضافه خواهد شد.
وی افزود: ۸۱ پروژه فعال در حوزه اسکانهای گردشگران داریم که با اعتباری ۲۰۰ همتی در حال ساخت هستند و با ایجاد این واحدهای گردشگری بیش از ۲ هزار تخت به استان اضافه خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: برای اینکه به وضعیت مطلوب اسکان گردشگران برسیم این ظرفیت باید به ۱۰ هزار تخت افزایش پیدا کند.
حسن پور اظهار کرد: در حوزه اطلاع رسانی در کنار صدا و سیما، از اپلیکیشن ها، بیلبوردها، شرکت در نمایشگاهها استفاده میشود.
مردم لرستان سفیر فرهنگی و گردشگری شوند
دکتر حجت اله عباسیان معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: روشهای تبلیغاتی حوزه گردشگری در لرستان محدود است و عمده تبلیغات از طریق مردم لرستان بعنوان سفیر فرهنگی و گردشگری باید انجام شود و نیاز به ایجاد آگاهیهای کافی در مردم در حوزه شناخت جاذبههای گردشگری استان است.
عباسیان افزود: هر گردشگر وقتی وارد جاذبهها میشود حداقل در رونق در شغل استان تأثیر گذار است و اشتغالزایی بیشتر میشود.
وی گفت: ما فکر میکنیم گردشگران نان و کره ما هستند غذایی که از ریشه عشایر از زمانهای گذشته تاکنون ادامه داشته است و ایجاد توسعه در زمینه گردشگری میکنند.