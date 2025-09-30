مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از افتتاح هتل بام ۱۵ ساله خرم آباد تا ۳ ماه آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عطا حسن پور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان اظهار کرد: ۷ پروژه پیشران استان مربوط به هتل صخره‌ای و هتل بام با ارائه برنامه زمان‌بندی رفع مشکلات شدند و هتل بام پروژه ۱۵ ساله تا ۳ ماه آینده شروع به کار خواهد کرد.

حسن پور گفت: ۳ هزار و ۱۵۰ تخت فعال در استان داشته و تا سه سال آینده ۲ هزار و ۵۰۰ به آن‌ها اضافه خواهد شد.

وی افزود: ۸۱ پروژه فعال در حوزه اسکان‌های گردشگران داریم که با اعتباری ۲۰۰ همتی در حال ساخت هستند و با ایجاد این واحد‌های گردشگری بیش از ۲ هزار تخت به استان اضافه خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: برای اینکه به وضعیت مطلوب اسکان گردشگران برسیم این ظرفیت باید به ۱۰ هزار تخت افزایش پیدا کند.

حسن پور اظهار کرد: در حوزه اطلاع رسانی در کنار صدا و سیما، از اپلیکیشن ها، بیلبوردها، شرکت در نمایشگاه‌ها استفاده می‌شود.

مردم لرستان سفیر فرهنگی و گردشگری شوند

دکتر حجت اله عباسیان معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: روش‌های تبلیغاتی حوزه گردشگری در لرستان محدود است و عمده تبلیغات از طریق مردم لرستان بعنوان سفیر فرهنگی و گردشگری باید انجام شود و نیاز به ایجاد آگاهی‌های کافی در مردم در حوزه شناخت جاذبه‌های گردشگری استان است.

عباسیان افزود: هر گردشگر وقتی وارد جاذبه‌ها می‌شود حداقل در رونق در شغل استان تأثیر گذار است و اشتغال‌زایی بیشتر می‌شود.

وی گفت: ما فکر می‌کنیم گردشگران نان و کره ما هستند غذایی که از ریشه عشایر از زمان‌های گذشته تاکنون ادامه داشته است و ایجاد توسعه در زمینه گردشگری می‌کنند.

برچسب ها: پروژه های راکد ، بام خرم آباد ، لرستان
خبرهای مرتبط
هزینه نگهداری از بام‌خرم‌آباد سالانه ۱۰۰ میلیارد ریال است
نیمه‌راه مانده؛ لاستیک‌سازی خرم‌آباد هنوز در انتظار
بام خرم‌آباد؛ پروژه‌ای ۱۵ ساله میان وعده‌ها و توقف‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۷ کیلومتر تا آرامش؛ روستای دره اسپر دورود پایلوت گردشگری روستایی
بعد از ۱۵ سال انتظار؛ هتل بام خرم‌آباد در آسمان شهر می‌درخشد!
آخرین اخبار
بعد از ۱۵ سال انتظار؛ هتل بام خرم‌آباد در آسمان شهر می‌درخشد!
۷ کیلومتر تا آرامش؛ روستای دره اسپر دورود پایلوت گردشگری روستایی
تورم لرستان در مدار صعودی
صدر فولاد خرم‌آباد؛ روایت ۲۰ سال بحران و تلاش برای احیا
از ایمن‌سازی واحدهای صنفی تا نجات حیوانات / ۱۶۰۰ مأموریت آتش‌نشانی در خرم‌آباد و بیش از ۱۴۰۰ در بروجرد
یاقوت سرخ پاییز در لرستان
آبشار داله‌لان؛ جواهری خشن در دل مهراب‌کوه
سفر به قلب زاگرس با قطار؛ عبور از پل‌های تاریخی و مناظر ناب صالح حمید
۳۳۶۳ مترمربع زمین حفاظت‌شده سفیدکوه به دولت بازگردانده شد
بحران حضور معتادان متجاهر در خرم‌آباد
آیین‌های عروسی در لرستان؛ جشن زندگی و میراث ماندگار
از بیمه ناباروری تا وام فرزندآوری؛ حمایت‌های نصفه‌ونیمه برای افزایش جمعیت
از زمین‌های دیم کم بازده تا گلخانه‌های پرثمر؛ تغییر مسیر کشاورزی لرستان
صف‌های طولانی وام ازدواج؛ داستان جوانانی که چشم‌به‌راه گشایش‌اند
خشکسالی سفره گندمکاران لرستان را کوچک کرد
مخملکوه رؤیای ناتمام آب گوارای خرم‌آباد