باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عطا حسن پور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی لرستان امروز گفت: در کل استان ۱۱ روستای هدف گردشگری ثبت شد که یکی از این روستاها بیشه است و در سه سال گذشته به دهیاری تحویل داده شده تا جوامع محلی از امکانات آن بهرهمند شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان تأکید کرد: در حوزه زیرساخت راههای روستای بیشه مشکلاتی وجود دارد که بعلت رانشهای بسیار زیاد است و با توجه به اینکه روستا بعنوان روستای بدون بیکاری در کشور معرفی شده است.
وی گفت: زیباترین مسیر این روستا از دورود تا اندیمشک بعلت گونههای جانوری، گیاهی و تونلهای زیبا بوده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به برگزاری جشنواره رود و ریل در این روستا در سال گذشته در ادامه گفت: مورد توجه بسیاری از خبرنگاریهای خارجی قرار گرفت و جز ۸ روستای مورد توجه سازمان جهانی جهان گردی قرار گرفت ولی به دلیل مشکلاتی فعلا ثبت نشده است و نیاز به تکمیل زیرساختها و.. است.
حسن پور گفت: با همکاری استانداری و سپاه پاسداران لرستان کاوش قلعه فلک الافلاک آغاز شد و در جنوب تپه در حال حفاری هستیم تا با کاوش تپه فلک الافلاک و انتشار در اخبار جهانی به مدت یک سال آینده این تپه هم ثبت جهانی شود.
وی گفت: برای تبدیل غارها به سایت موزه و غارموزه که برای دسترسی مردم آزاد شوند تا با بازسازی زندگی در این غارها در تاریخ گذشته اقداماتی انجام میشود.