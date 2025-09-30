باشگاه خبرنگاران جوان - بسیاری از ما وقتی تلاش میکنیم انگشتان پای خود را لمس کنیم، تازه متوجه میشویم عضلات پشت پا و کمرمان چقدر سفت شدهاند. خبر خوب این است که با چند حرکت ساده و تکرار منظم میتوان انعطاف لازم را به دست آورد.
لمس انگشتان پا فقط یک حرکت ورزشی ساده نیست؛ بلکه شاخصی شناختهشده برای سنجش انعطافپذیری عضلات پشت پا، کمر و حتی مچ پا به شمار میرود. اگر این کار برایتان دشوار است، علت آن اغلب نشستنهای طولانی یا بیتوجهی به کشش عضلات است.
کارشناسان توصیه میکنند برای رسیدن به این هدف، ترکیبی از حرکات کششی و تمرینات مقاومتی مانند اسکوات را در برنامه خود بگنجانید. کشش ایستا، کشش پویا، فومرولینگ و حتی تمرین با کمک یک شریک، همگی روشهای مؤثری برای نرمتر شدن بدن هستند.
سه حرکت اصلی برای شروع عبارتند از:
کشش همسترینگ با بند: دراز بکشید، یک بند دور پای خود بیندازید و پا را بهآرامی بالا بیاورید.
کشش نشسته باز: روی زمین بنشینید، پاها را باز کنید و به سمت یکی از پاها خم شوید.
خم شدن ایستاده: بایستید، دستها را روی رانها به سمت پایین بلغزانید و تا حد کشش ملایم خم شوید.
انجام این حرکات سه بار در هفته و پس از یک گرمکردن سبک، بهتدریج شما را به لمس کامل انگشتان پا نزدیک میکند. نتیجه فقط رسیدن به نوک پا نیست؛ بلکه افزایش انعطاف، کاهش گرفتگی عضلات و احساس سبکی در بدن خواهد بود.
منبع: همشهری آنلاین