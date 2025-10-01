باشگاه خبرنگاران جوان - چه خوب که سرانجام پای نسل امروز و نوجوانان و جوانانی که از آن ها به نسل z یاد می شود، به حوزه های حکمرانی و تصمیم سازی باز شد. البته نمی دانیم مسئولیت «مشاور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت» چه میزان در حوزه تصمیم سازی، جایگاه و حیطه اثرگذاری دارد و آیا اساسا، سیستم هایی که سال ها عرصه های تصمیم گیری آن در اختیار غیرنسل جوان بود، تا چه حد می تواند با گفتمان و مطالبات نسل امروز یا همان نسل Z، همخوانی و همراهی داشته باشد.

به هر روی، امیر رضا احمدی که بازیگری، روزنامه نگاری و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی را در کارنامه دارد، امروز به حوزه دولت راه یافته و این نویدبخش نگاه تازه ای در امر حکمرانی است. البته پیش از این، اوایل امسال، استاندار کرمان برای نخستین بار یک جوان ۱۷ ساله را به عنوان مشاور نسل Z، منصوب کرده بود اما در سطح کلان و ملی، این امیر رضا احمدی است که عنوان مشاور نسل Z الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت را کسب کرده است.

از پیشونی سفید تا دولت

اما امیررضا احمدی کیست؟ او متولد ۱۳۸۳ است که احتمالا خیلی ها او را با بازی هایش در فیلم های سینمایی تورنادو ۲، پیشونی سفید ۲ و ۳ می شناسند. امیررضا، مدیریت عامل یک انتشارات را بر عهده دارد که بهمن ۱۴۰۲، برنده تندیس سومین کنگره سراسری برند ملی و اعتماد ملی شده است. علاقه مند به شهید جمهور آیت ا... رئیسی است و معتقد است، «راه رئیسی ادامه دارد.»

به واسطه کار و حرفه اش، طبیعتا میان شعر و ادبیات و کتاب است و یادداشت های مطبوعاتی اش در روزنامه ها منتشر می شود.

حکم او ۴ مهرماه به عنوان مشاور نسل Z الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت امضا شده و عکس یادگاری اش با رئیس جمهور پزشکیان، روز گذشته منتشر شد.

امیررضا، امروز نماینده نسلی است که اگرچه درباره اش فراوان شعار داده می شود، اما روی زمین اقدام خاصی برایش نمی شود. شاید مهم ترین دلیل آن، همین باشد که نسل های پیشین، این نسل را که در میان فضای مجازی و اینترنت رشد یافته، به شکل کامل نمی شناسد.

Z به روایت امیررضا

اما جالب است، این نسل را در یکی از نوشته های مطبوعاتی امیررضا احمدی در روزنامه اعتماد بشناسیم. او مرداد ماه و پس از جنگ ۱۲ روزه نوشته است: «نسل زد ثابت کرده که در لحظات حساس، تکیه گاهی مستحکم برای انقلاب و نظام اسلامی است؛ همان طور که سال هاست مقام معظم رهبری بر نقش آفرینی موثر و نیاز حیاتی کشور به حضور جوانان تاکید دارند؛ جوانانی که امروز با عنوان «نسل زد» شناخته می شوند. در جنگ ۱۲ روزه اخیر، دشمن گمان می کرد که این نسل همراهی نخواهد کرد و فضای داخلی کشور دچار تلاطم خواهد شد. اما حال که این نبرد به پایان رسیده، یکی یکی نتایج درخشان پیروزی درونی ما نمایان می شود:

جوانانی که شاید روزی سفره خود را از حاکمیت جدا کرده بودند، امروز با اقتدار نیروهای مسلح و با نگاه پرصلابت به رهبر کبیر انقلاب، افتخار می کنند و در محافل خود از آن سخن می گویند. این، از بزرگ ترین پیروزی های ما در جنگ نرم دشمن است. آنان کوشیدند خود را مظهر انسانیت و ما را عامل خشونت جلوه دهند؛ اما امروز، همین نسل زد با شناخت دقیق از حقیقت دشمن، به عمق فاجعه انسانی در غزه پی برده اند و دیگر فریب ظواهر را نمی خورند. اکنون باور دارند که رژیم صهیونیستی نه تنها از انسانیت تهی است، بلکه در سرشتش خبری از رحم و اخلاق نیست.»

او معتقد است: اگر امروز فراخوانی شود، میلیون ها جوان نسل زد با جان و دل برای دفاع از آب و خاک پاک میهن اسلامی آماده اند.

نسل Z در نگاه جهان

پژوهشگران اجتماعی، نسل Z را متولدان بین سال‌های ۱۹۹۷ (۱۳۷۵) تا ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) معرفی می کنند که برای این نسل چند ویژگی عمده بر می شمارند که شاید قطعی هم نباشد:

- استفاده زیاد از ابزارهای دیجیتال و هوشمند

- احتمالا عدم تعهد به سازمان و مسئولیت ناپذیری

-بیان دیدگاه و احساس به صورت آزادانه و رها

- اعتقاد جدی به گفت‌وگو و مذاکره برای بهبود وضعیت

- واقع‌بینی و درک واقعیت

- تعهد به اصول اخلاقی

- نیاز به باور و اعتماد

خردگرایی و گذر از سنت گرایی

امان ا... قرائی مقدم، جامعه شناس درباره این نسل چنین می گوید: جوانان امروزی با توجه به انجام تحصیلات و کسب علم و دانش افرادی به اصطلاح خردگرا هستند؛ این افراد از منطق پیروی می‌کنند و سنت‌خواهی و سنت‌گرایی را پشت سر گذاشته‌اند. او دلیل این گرایش ها را فضای مجازی می داند و معتقد است: عامل تاثیرگذار در رفتار متفاوت جوانان امروزی، سریال‌ها و رسانه‌های فضای مجازی است که آن ها را به سمت خودمختاری هدایت می‌کند.

یک فال نیک

با تمامی آن چه درباره این نسل بیان و مصادیق آن را فراوان در جامعه احساس می کنیم، باید بپذیریم که این نسل، یک واقعیت عینی در جامعه و آینده این سرزمین است. نمی توان آنان را امروز در امر حکمرانی و تصمیم سازی مشارکت نداد. انتصاب مشاور نسل Z در شورای اطلاع رسانی دولت، بی شک یک اتفاق مبارک و فال نیکی است که بنای آن را دولت چهاردهم نهاد با این امید که این واقع بینی، صرفا در حد و اندازه های یک نگاه و رفتار نمایشی خلاصه و تمام نشود.

منبع: روزنامه خراسان