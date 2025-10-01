فقه اسلامی اصل را بر حرمت سقط جنین می‌گذارد، اما پیش از دمیده شدن روح و در صورت خطر جانی یا عسر و حرج شدید، استثنا‌هایی را مجاز می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سقط جنین از مسائل مهم و پرچالش فقه پزشکی است که احکام و استثناهای ویژه‌ای دارد. فقها با دقت فراوان به این موضوع پرداخته‌اند و نظرات دقیقی در این زمینه بیان کرده‌اند.
 یکی از پرسش‌های مهم در فقه پزشکی و مسائل نوپدید، حکم شرعی سقط جنین است. از آنجاکه این موضوع با حق حیات، مسئولیت والدین و نیز سلامت مادر ارتباط مستقیم دارد، فقیهان به‌صورت دقیق به آن پرداخته‌اند. اصل کلی در شریعت اسلام، حرمت سقط جنین و لزوم حفظ این امانت الهی است؛ بااین‌حال، برخی شرایط خاص به‌عنوان استثنا در فتاوای فقها بیان شده است. استاد فلاح‌زاده در توضیح این مسئله، ضمن تأکید بر اصل حرمت، موارد استثنایی را به‌ویژه پیش از دمیده شدن روح در جنین بیان می‌کند.آیا می‌شود جنینی که در رَحم مادر تشکیل شده است را از بین برد؟حکم کلی: جایز نیست.مورد استثنا وجود دارد: این موضوع مربوط به زمانی است که جنین هنوز روح ندارد. یعنی زنده نشده است. مثلاً یک‌تکه گوشت است! حتی پایین‌تر از آن که نطفه منعقد شده است. در این جا هم جایز نیست و بی‌جهت نمی‌توان آن را از بین برد.این جنین اگر بماند برای مادر خطر دارد و جان او در خطر است. چون جنینی است که زنده نیست، بعداً روح دمیده می‌شود و در اینجا گفتند مشکلی نیست.به فتوای مقام معظم رهبری درصورتی‌که به تشخیص پزشک متخصص مورد اطمینان این جنین وضعیتی دارد که اگر به دنیا بیاید، نگهداری او برای پدر و مادر سخت است و آنها دچار هَرَج می‌شوند. مثلاً بیماری دارد. مشکلی ندارد.دقت کنید این مورد برای زمانی است که روح دمیده نشده باشد.
 
 
ممکن است که یک نفر بگوید وضع مالی خوبی دارم و اگر به دنیا بیاید او را در پرورشگاه می‌گذارم و مشکلی ندارم که خیلی هم خوب است؛ چون زندگی فرد هَرَجی نمی‌شود.به بهانه‌های واهی هم نمی‌توان این جنین را از بین برد. در این دو صورت استثنا است و اشکالی ندارد. بعدازاین که روح دمیده شد مطلقاً جایز نیست.
 
منبع: فارس
برچسب ها: سقط جنین ، احکام شرعی ، دین اسلام
خبرهای مرتبط
باورهای متناقض آمریکایی‌ها درباره خدا و کلیسا
پیشنهاد وزارت کهنه‌سربازان آمریکا برای محدود کردن شدید سقط جنین
آیا «رحم اجاره‌ای» و «اهدای جنین» حلال است؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مناظره روحانی و جلیلی چه فواید و ضرر‌هایی دارد؟
ماجرای قرار پلیس با هوش سیاه!
عقبگرد آمریکا به «عصر تاریک ارتش»؛ فصل رسوایی‌های جنسی
«Z » در حکمرانی
هوش مصنوعی؛ سکه دو روی ابداع و تخریب
حراج ریه‌های کلاردشـت
در زندگی ما جایی برای مولانا هست؟
مگر می‌شود یک مجرم را ۱۰بار اعدام کرد؟
جنگی که نتیجه نداد؛ ایران قدرتمندتر از قبل
حکم شرعی سقط جنین پیش از دمیده شدن روح
آخرین اخبار
شش میلیاردر آمریکایی؛ تأمین‌کنندگان پنهان مالی جنگ غزه
حکم شرعی سقط جنین پیش از دمیده شدن روح
مگر می‌شود یک مجرم را ۱۰بار اعدام کرد؟
خلاقیت جوانان ایرانی در فتح بازار‌های جهانی
جنگی که نتیجه نداد؛ ایران قدرتمندتر از قبل
در زندگی ما جایی برای مولانا هست؟
عقبگرد آمریکا به «عصر تاریک ارتش»؛ فصل رسوایی‌های جنسی
مناظره روحانی و جلیلی چه فواید و ضرر‌هایی دارد؟
حراج ریه‌های کلاردشـت
«Z » در حکمرانی
ماجرای قرار پلیس با هوش سیاه!
هوش مصنوعی؛ سکه دو روی ابداع و تخریب
خوانش مثنوی، سفری جاودانه
وقتی مهرماه سبک زندگی خانواده‌ها را به چالش می‌کشد
۷ نوع آدم حسود را از زندگی‌مان دور کنیم!
همسران پشتوانه نامرئی رزمندگان
آموزه‌هایی که قرن‌هاست زندگی را تغییر می‌دهند
اینجا زندگی‌ها از پنجره‌ها پرت می‌شوند