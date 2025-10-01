زوجه برای وصول مهریه پس از فوت همسر، می‌تواند به دادگاه خانواده یا دادگاه صلح مراجعه کند. ارائه عقدنامه رسمی، سند معتبر برای اثبات طلب است. دادگاه پس از احراز فوت شوهر و بررسی ترکه، دستور پرداخت مهریه را صادر خواهد کرد.

در صورتی که دارایی نقدی کافی وجود نداشته باشد، اموال غیرنقدی متوفی فروخته می‌شود تا معادل مهریه به زن پرداخت گردد. اگر هم ترکه کمتر از مقدار مهریه باشد، زن صرفاً به اندازه دارایی موجود طلبکار است و بیش از آن حقی ندارد.

آگاهی زنان از جایگاه قانونی مهریه می‌تواند مانع تضییع حقوق آنان شود. بسیاری از اختلافات خانوادگی و دعاوی حقوقی ناشی از ناآگاهی وراث و بازماندگان نسبت به تقدم «دیون متوفی» بر «سهم‌الارث» است.

در نتیجه، قانون‌گذار به صراحت اعلام کرده است که مهریه در ردیف بدهی‌های قطعی شوهر قرار دارد و حتی پس از فوت وی نیز همسر می‌تواند بدون مانع قانونی، این حق مالی را از ترکه مطالبه کند.