باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان با طبیعت بکر، تنوع زیستی کم‌نظیر، آثار تاریخی ارزشمند و فرهنگ غنی عشایری و بومی، یکی از ظرفیت‌های ویژه ایران برای توسعه گردشگری سبز به شمار می‌رود.

مفهوم گردشگری سبز به معنای بهره‌برداری مسئولانه از منابع طبیعی و فرهنگی با هدف حفظ محیط‌زیست، توانمندسازی جوامع محلی، کاهش اثرات منفی گردشگری و افزایش منافع پایدار است. در این چارچوب، لرستان می‌تواند به الگوی ملی تبدیل شود.

آبشارها: بیش از ۵۰ آبشار ثبت‌شده، از جمله آبشار بیشه، نوژیان، وارک و آب سفید الیگودرز، لرستان را به «سرزمین آبشارها» مشهور کرده است.

جنگل‌های بلوط زاگرس: بخش وسیعی از لرستان پوشیده از جنگل‌های کهنسال بلوط است که نقش مهمی در تعدیل آب‌وهوا، حفاظت خاک و زیستگاه گونه‌های کمیاب دارند.

دریاچه‌ها و تالاب‌ها: دریاچه گهر و تالاب‌های دوره و پلدختر از جاذبه‌های طبیعی و زیست‌محیطی استان‌اند.

حیات‌وحش متنوع: حضور گونه‌هایی، چون خرس قهوه‌ای، پلنگ ایرانی، سنجاب بلوطی و پرندگان کمیاب، جذابیت‌های اکوتوریسمی ویژه‌ای ایجاد می‌کند.

تحول پایدار و گردشگری سبز رویکردی نو در لرستان

عطا حسن پور مدیر کل این اداره بیان کرد: شعار امسال هفته گردشگری که از سوی سازمان جهانی جهانگردی تعیین شده، «تحول پایدار» یا «گردشگری سبز» است. خودرو‌های آفرودی با تأکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست، خود را حافظان منابع طبیعی معرفی می‌کنند و فعالیت آنان در حوزه گردشگری در همین راستا ارزیابی می‌شود.

حسن پور افزود: «برنامه‌های هفته گردشگری امسال در لرستان از ابتدای هفته در مدارس آغاز شد. همچنین تور آشناسازی راهنمایان گردشگری با غار‌های پیش از تاریخ و دره خرم‌آباد برگزار گردید. در بروجرد نیز دفاتر خدمات گردشگری میهمان استان بودند و تور‌های فرهنگی و تاریخی این شهر اجرا شد.»

وی عنوان کرد: در این هفته دو اقامتگاه بوم‌گردی و یک هتل بوتیک در استان افتتاح شد که از مهم‌ترین دستاورد‌های برنامه‌های گردشگری لرستان به شمار می‌رود.

ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی

پل‌های تاریخی مانند پل‌دختر و کشکان، قلعه فلک‌الافلاک، غار‌ها و محوطه‌های باستانی.

آیین‌ها و موسیقی لری، صنایع دستی همچون گلیم و جاجیم، و زندگی عشایری که می‌تواند در قالب گردشگری جامعه‌محور معرفی و حفظ شود.

فرصت‌های گردشگری سبز در لرستان

تور‌های کوه‌پیمایی، دوچرخه‌سواری کوهستان، پرنده‌نگری و بازدید از جنگل‌های بلوط، بهره‌برداری علمی و آموزشی از غارها، دره‌ها و پدیده‌های زمین‌شناختی، تجربه زندگی محلی، اقامت در بوم‌گردی‌ها، مصرف غذا‌های ارگانیک و مشارکت در فعالیت‌های کشاورزی و بهره‌گیری از هوای پاک، آب‌های معدنی و طبیعت آرام برای توسعه توریسم سلامت از فرصت‌های سبز گردشگری است.

لرستان به دلیل موقعیت طبیعی و فرهنگی منحصر‌به‌فرد، می‌تواند پیشگام گردشگری سبز در ایران باشد. اگر حفاظت محیط‌زیست، توانمندسازی جامعه محلی و مدیریت هوشمند گردشگری در اولویت قرار گیرد، استان نه‌تنها به مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل می‌شود، بلکه الگویی برای توسعه پایدار در کشور خواهد بود.