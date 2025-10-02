باشگاه خبرنگاران جوان - بازار کار امروز بیش از هر زمان دیگری رقابتی است، و بسیاری از آگهی‌های شغلی با شرط «حداقل دو سال سابقه کار مرتبط» منتشر می‌شوند. این خواسته کارفرما‌ها در نگاه اول ممکن است دلسردکننده به نظر برسد، اما وقت آن رسیده است که دیدگاه خود را تغییر دهید: نبود سابقه کاری به معنای نبود مهارت نیست.

کارفرمایان موفق همیشه در جستجوی سه ویژگی مهم هستند: پتانسیل بالا، اشتیاق سوزان و توانایی یادگیری سریع. اگرچه شاید تجربه کار در یک شرکت بزرگ را نداشته باشید، اما به احتمال زیاد مهارت‌های قابل انتقال (Transferable Skills) بسیار ارزشمندی کسب کرده‌اید؛ از مدیریت زمان در پروژه‌های دانشگاهی گرفته تا مهارت‌های ارتباطی در کار‌های داوطلبانه یا حتی رهبری یک گروه کوچک.

در این مقاله، ما ۱۱ نکته کلیدی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که به شما کمک می‌کند تا:

نقص تجربه رسمی خود را به یک مزیت رقابتی در رزومه تبدیل کنید.

اولین تجربه پیدا کردن شغل

یافتن شغل وقتی هیچ سابقه یا تجربه‌ای نداریم

جستجوی شغل وقتی هنوز اولین تجربه خود را در زمینه کار نداشته‌اید، بسیار طاقت‌فرسا است. نگرانی‌های خود را کنار بگذارید و به این نکات توجه کنید تا شغلی بدون تجربه پیدا کنید.

۱۱ نکته برای یافتن شغل بدون تجربه

گرفتن اولین شغل گاهی اوقات یک نبرد دشوار است. برخی از شرکت‌ها به کارآموزی یا تجربه کاری قبلی نیاز دارند که در صورت عدم ارتباط با دنیای کار، باعث ناامنی می‌شود.

با این حال، تنها راه برای پرورش رزومه شما، از بین بردن ناامنی‌هایتان و مواجهه با ماجراجویی یافتن شغل بدون تجربه است.

اگر مکان‌های مناسب را پیدا کنید، پر کردن یک جای خالی غیرممکن نیست. صادق بودن در مورد اهدافتان، صبور بودن و دانستن نحوه تبلیغ خودتان به شما کمک می‌کند.

با در نظر گرفتن این نکته، نکات مفید دیگری را در این مقاله به شما خواهیم گفت.

۱. یک رزومه خوب تهیه کنید

اطلاعات شخصی، تحصیلات دانشگاهی، زبان‌ها، استعدادها، علایق و اهداف خود را در رزومه خود مشخص کنید. مطمئن شوید که این سند نشان دهنده تمایل شما به یادگیری و نحوه مشارکت شما در شرکت است. نقاط قوت و انتظارات خود را برجسته کنید. آن را به عنوان خلاصه ارائه دهید و آن را با جزئیات زیاد پر نکنید.

۲. آژانس‌های دیجیتال را بررسی کنید

پلتفرم‌های آنلاینی وجود دارند که در زمینه‌های مختلف شغل ارائه می‌دهند. این سیستم‌ها اغلب اگر کادر «بدون تجربه» را علامت بزنید، جست‌و‌جو را فیلتر می‌کنند.

به این ترتیب، شما با شرایط برابر با دیگران که هیچ تجربه‌ای ندارند رقابت خواهید کرد، که این امر مقداری از استرس ناشی از سنجش خود در برابر افرادی که قبلاً کار کرده‌اند را کاهش می‌دهد.

ساز و کار آژانس‌های دیجیتال این است که مشترک شوید، رزومه خود را آپلود کنید و منتظر بمانید تا با شما تماس گرفته شود. اگر شرایط را داشته باشید، فقط مسئله زمان خواهد بود.

تهیه رزومه گامی مهم است که اگرچه خسته‌کننده است، اما باید تکمیل شود.

۳. به دنبال پیشنهادات مناسب باشید

یکی از اشتباهات رایج در یافتن شغل بدون تجربه، درخواست برای موقعیت‌های شغلی برخلاف آموزش‌های شماست. درخواست برای مشاغلی که واقعاً با مهارت‌های شما مطابقت ندارند، شانس شما را برای یافتن شغل نیز کاهش می‌دهد.

درست مانند شما، بسیاری از افراد به دنبال فرصتی هستند و شرکت‌ها درخواست‌هایی را در اولویت قرار می‌دهند که متناسب با بازار آنها باشد.

۴. در مورد منطقه و بازار فعلی خود اطلاعات کسب کنید

برای آماده شدن منتظر نمانید تا زمان درخواست شغل فرا برسد. وبلاگ‌ها را بخوانید، در کارگاه‌ها ثبت نام کنید، به گروه‌ها بپیوندید، در انجمن‌ها، دوره‌های دیپلم یا هر دوره‌ای که می‌تواند به غنی‌سازی حرفه شما کمک کند، تعامل داشته باشید.

آموزش خود گواهی بر فداکاری و تعهد شما به تحصیلاتتان است. با افزایش ویژگی‌های خود، خود را به عنوان یک کاندیدای ایده‌آل معرفی می‌کنید.

۵. شبکه مخاطبین خود را گسترش دهید

توصیه‌ها در حوزه کار مهم هستند. چند نفر اولین شغل خود را از طریق دوست یک دوست پیدا می‌کنند؟ با تبلیغ آنچه انجام می‌دهید و آنچه می‌دانید، شبکه خود را ایجاد و پرورش دهید.

این تکنیک به صورت آنلاین و آفلاین کار می‌کند. لینکدین یکی از جامع‌ترین پلتفرم‌ها برای انتشار رزومه شما در اینترنت است، در حالی که تبلیغات دهان به دهان روش سنتی معرفی است.

۶. بورسیه‌ها یا کارآموزی‌ها را رد نکنید

شرکت‌هایی وجود دارند که کارآموزی یا بورسیه‌های آموزشی یا کارآموزی را تبلیغ می‌کنند. این فرصت بی‌نظیری برای یادگیری و کسب تجربه است.

۷. از احتیاط دست نکشید

پس از ارائه رزومه، فعال بمانید. وقتی با هر کارفرمای بالقوه‌ای ملاقات می‌کنید، در مورد موقعیت‌های شغلی خالی پرس‌وجو کنید، در گفت‌و‌گو‌ها شرکت کنید و به اطرافیانتان در مورد آموخته‌هایتان بگویید. شاید کسی از پیشنهادی که مورد علاقه شماست، اطلاع داشته باشد.

۸. مسیر موفقیت خود را ترسیم کنید

مهارت‌ها و ویژگی‌های شخصی مورد نیاز برای شغل آینده‌تان را در حلقه‌ها فهرست کنید. به حلقه‌ها بپیوندید و به جنبه‌های متقاطع توجه کنید. این نمایش گرافیکی به عنوان نمودار ون شناخته می‌شود و به عنوان مرجعی برای دانستن آنچه که باید در نامه درخواست خود اصلاح یا تقویت کنید، عمل می‌کند.

۹. کمی راهنمایی بگیرید

هنگام جستجوی شغل بدون تجربه، راهنمایی به عنوان یک تکنیک راهنمایی عالی عمل می‌کند. شما از یک متخصص باتجربه‌تر دانش دریافت می‌کنید.

طبق مطالعات، این روش یادگیری از طریق مدلی از ویژگی‌ها و ارزش‌های شخصی، توسعه شخصی و حرفه‌ای را تحریک می‌کند.

۱۰. در مصاحبه‌ها بدرخشید

بهترین نگرش خود را در مصاحبه‌ها نشان دهید. روی نقاط قوت خود تمرکز کنید و با آنچه ارائه می‌دهید صادق باشید.

۱۱. صبور باشید

یافتن شغل بدون تجربه زمان می‌برد. اگرچه ممکن است چند هفته یا چند ماه طول بکشد، اما مطمئناً در نهایت یک جای خالی پیدا خواهید کرد و آن را پر خواهید کرد. با پیشرفت فرآیند، حتماً پیشنهادات را بررسی کنید، سؤال بپرسید و زمینه‌های دیگر را بررسی کنید. تسلیم نشوید و صبور باشید.

اشتباهاتی که هنگام جستجوی شغل برای اولین بار باید از آنها اجتناب کنید

همانطور که خوب است بدانید چه کاری باید انجام دهید، خوب است که اشتباهاتی را که نباید مرتکب شوید نیز بدانید. به شیوه‌های بد زیر توجه کنید.

دروغ نگویید

پر کردن رزومه با دروغ کمکی نمی‌کند. گفتن اینکه در مکان‌های خاصی کار کرده‌اید اگر درست نباشد، بی‌فایده است. کسانی که این کار را می‌کنن یا ریسک لو رفتن را بپذیرید.

برای مصاحبه دیر نرسید

بالاخره قرار ملاقات با مصاحبه‌کننده فرا رسید…، اما شما دیر رسیدید. اشتباه کردید! وقت‌شناسی در هر شغلی ضروری است، به خصوص برای ایجاد اولین تأثیر. نیم ساعت زودتر برسید تا بتوانید از این زمان برای آماده شدن و آشنایی با ساختمان استفاده کنید.

تصویر بدی از خود به جا نگذارید

برای مصاحبه چه باید بپوشید؟ لباس‌هایی بپوشید که با آنها اعتماد به نفس داشته باشید، بدون اینکه توجه زیادی به خودتان جلب کنید. همچنین، مراقب زبان باشید: از اصطلاحات رکیک یا تعصب‌آمیز استفاده نکنید. به گوینده توجه کنید و به طور طبیعی در مکالمه شرکت کنید.

بدون آمادگی حاضر نشوید

مصاحبه را با کسی که به او اعتماد دارید تمرین کنید تا بتواند دیدگاه خود را بیان کند. این راهی برای بهینه‌سازی سخنرانی عمومی، بیان و ارتقای مهارت‌های شماست.

دانستن در مورد شرکت یک مزیت است. حتی اگر تجربه ندارید، دانستن هرچه بیشتر در مورد شرکت، کمک بزرگی برای گرفتن شغل است. به یاد داشته باشید، احتمال زیادی وجود دارد که استخدام‌کننده از شما بپرسد «درباره ما چه می‌دانید؟»

از پروفایل خود در شبکه‌های اجتماعی غافل نشوید

از سال ۲۰۱۶، Infoempleo-Adecco از بازار کار به عنوان یک دهکده جهانی یاد می‌کند که در آن ۸۶٪ شرکت‌ها دارای رسانه‌های اجتماعی هستند.

این رقم ممکن است اکنون و در کشور‌های دیگر حتی بیشتر باشد. آنها همچنین اضافه می‌کنند که ۸۴٪ از استخدام‌کنندگان از آنها برای یافتن کاندیدا‌ها استفاده می‌کنند.

با توجه به این موضوع، هویت دیجیتالی خود را نادیده نگیرید. اگر فکر می‌کنید ایده خوبی است، شبکه‌های شخصی خود را از شبکه‌های حرفه‌ای خود متمایز کنید. شبکه‌های اجتماعی می‌توانند اولین رویکرد شما به شرکت باشند.

شبکه‌های اجتماعی بخشی از زندگی هستند و جستجوی شغل نیز در آنها وجود دارد.

فراموش نکنید که اعلام کنید به دنبال شغل هستید

اگر کسی نداند که به دنبال شغل هستید، اولین گام‌ها در حوزه کار مؤثر نخواهند بود. فرصت‌ها ممکن است از جلسات حرفه‌ای، انجمن‌ها، کارگاه‌ها و رویداد‌هایی که در آنها شرکت می‌کنید، ناشی شوند. همیشه با کارت ویزیت خود حاضر شوید و از دادن آن نترسید.

بیش از حد اعتماد به نفس نداشته باشید

تکبر و اعتماد به نفس بیش از حد ما را فریب می‌دهد، به خصوص در کاندیدا‌های جوان. به جای اغراق در مورد ویژگی‌های خود، آنچه را که ارائه می‌دهید، نحوه انجام کار و دلیل تناسب خود با شرکت یا زمینه کاری را برجسته کنید.

رزومه‌ای نامرتب نیاورید یا نامه درخواست کار را فراموش نکنید.

برای یافتن شغل بدون تجربه، داوطلبی یا کارآموزی کوتاه، ویژگی‌ها و آرزو‌های شما رزومه بهتری نسبت به نوشتن این تجربیات به ترتیب زمانی ایجاد می‌کند. به یاد داشته باشید که سابقه کاری زیادی ندارید.

نامه درخواست کار را فراموش نکنید. دو پاراگراف ساده برای برجسته کردن علاقه شما به کار و اینکه چرا خود را برای این موقعیت مناسب می‌دانید، کافی است.

توصیه‌های اضافی برای گرفتن شغل بدون تجربه

بازار کار روز به روز رقابتی‌تر می‌شود. با این حال، همیشه کسی وجود خواهد داشت که مایل باشد به شما فرصتی بدهد. در عین حال، این پیشنهادات اضافی را نادیده نگیرید:

با آژانس‌های کاریابی موقت (ETT) تماس بگیرید: اینها نوعی آژانس هستند که به دنبال کاندیدا‌های موقت برای شرکت‌های دیگر می‌گردند. نمونه کار‌های آنها اغلب پروفایل‌های متنوعی دارد و شاید یکی از آنها مناسب شما باشد.

فریلنسری را امتحان کنید: رئیس خودتان شوید و پروژه‌هایی را پیدا کنید که با مهارت‌های شما مطابقت دارند. برنامه‌هایی مانند Freelancer یا Fiverr در این مورد مفید هستند.

از پایین شروع کنید: کسانی که می‌خواهند بدون تجربه کاری شغلی پیدا کنند، اغلب اولین فرصت خود را در یک فروشگاه پیدا می‌کنند. موقعیت‌های شغلی خالی در مراکز خرید برای کسب درآمد و تجربه مفید هستند و نشان می‌دهند که گزینه‌های خود را محدود نمی‌کنید.

به یک تبادل کارآموزی بپیوندید: مدارس و دانشگاه‌ها معمولاً این فرآیند را برای فارغ التحصیلان خود تسهیل می‌کنند.

