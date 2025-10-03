باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا می‌گوید ارتش این کشور در جریان یک «حمله مرگبار» در سواحل ونزوئلا، چهار نفر را که ادعا شده «تروریست مواد مخدر» هستند، کشته است.

هگست در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این حمله علیه یک سازمان تروریستی تعیین‌شده انجام شده است، اما توضیح بیشتری نداد.

وزیر دفاع آمریکا ادعا کرد که عملیات مذکور علیه یک کشتی انجام شده که «مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را حمل می‌کرد و به سمت آمریکا می‌رفت». هگست افزود: «اطلاعات ما تأیید کرد که این کشتی در حال قاچاق مواد مخدر بود، افراد سوار بر آن تروریست مواد مخدر بودند و در یک مسیر ترانزیت شناخته‌شده قاچاق مواد مخدر فعالیت می‌کردند».

پیش از این و در روز پنجشنبه، اطلاعیه‌ای از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به کنگره درز کرد که در آن اعلام کرده بود واشنگتن مشغول «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است.

منبع: رویترز