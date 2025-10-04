باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان فضایی روسیه (روسکاسموس) ماهواره زیستی «بیون-M شماره ۲» را در ۲۰ اوت ۲۰۲۵ با یک موشک سایوز-2.1b به مدار قطبی نزدیک زمین (با ارتفاع ۳۷۰ تا ۳۸۰ کیلومتر) فرستاد.
این مأموریت که به مدت ۳۰ روز ادامه داشت، شامل حمل ۷۵ موش، بیش از ۱,۵۰۰ مگس، میکروبها، بذر گیاهان و نمونههای سلولی بود و با هدف بررسی اثرات بیوزنی، پرتوهای کیهانی و شرایط سخت فضا بر موجودات زنده انجام شد.
ماهواره زیستی «بیون-M شماره ۲»
ماهواره در ۱۹ سپتامبر در منطقه اورنبورگ فرود آمد. گرمای ناشی از ورود به جو، باعث ایجاد آتشسوزی کوچکی در اطراف محل فرود شد که به سرعت خاموش شد. تیمهای بازیابی با سه بالگرد به محل رسیدند و بلافاصله نمونهها را برای آزمایشهای اولیه، از جمله بررسی فعالیت حرکتی مگسها برای تشخیص مشکلات عصبی، جمعآوری کردند.
نمونههای برگردانده شده به زمین
در طول این مأموریت، برخی موشها برای حساسیت بیشتر به پرتوهای کیهانی دستکاری ژنتیکی شده بودند و برخی دیگر داروهای محافظتی یا رژیم غذایی خاص دریافت کرده بودند. از مجموع ۷۵ موش، ۶۵ زنده بازگشتند و مرگ ۱۰ موش «قابل قبول» اعلام شد. علت احتمالی مرگ، پرتوهای کیهانی یا درگیریهای درونگروهی ذکر شده است.
یکی از بخشهای مهم این مأموریت، آزمایش «پاناسپرمیا» بود که طی آن میکروبها درون سنگ بازالت قرار داده شدند تا بررسی شود آیا توانایی بقا در شرایط شدید ورود به جو زمین را دارند یا خیر. این آزمایش میتواند درک دانشمندان از امکان انتقال حیات میان سیارهها را گسترش دهد.
برنامه «بیون» روسیه سابقهای طولانی در ارسال موجودات زنده به فضا دارد و نتایج این مأموریت میتواند به تحقیقات زیستفضایی و آمادهسازی سفرهای انسانی طولانیمدت به ماه و مریخ کمک کند.
