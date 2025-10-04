باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد تقیزاده* - با توجه به جستجوی اخیر در توئیتر، نام امیرحسین قیاسی در پستهای فارسیزبان بهویژه به دلیل دیده شدن گفتگوهای او در برنامه «پامپ» (با حضور مهمانانی مانند مهرداد صدیقیان، کاظم سیاحی و اشوان) و اجرای برنامه «نیمهشب» بسیار پررنگ است. کاربران عمدتاً از طنز ساده، انتقادی و روان او تمجید میکنند، اما انتقادهایی هم به تغییر سبک پس از شهرت، همکاری با والکس (صرافی رمزارز) و حسادت به موفقیتش وجود دارد.
در مجموع، واکنشها ۷۰٪ مثبت، ۲۰٪ منفی و ۱۰٪ خنثی/طنزآمیز است (بر اساس نمونه ۳۰ پست اخیر).
قیاسی؛ کمدین تازه نفس
کاربران قیاسی را به عنوان یک کمدین تازهنفس و الگوبرداریکننده از سبکهای کلاسیک (مثل زک گالیفیناکیس) میبینند. مصاحبههایش را «وایرال» و «سرگرمکننده» توصیف میکنند، و او را عامل اصلی جذابیت برنامههایش میدانند. انتقادها بیشتر به جنبههای شخصی یا تجاری مربوط میشود، مثل تغییر ظاهر پس از شهرت یا ارتباط با والکس در بحبوحه تحریمها.
در ادامه تحلیل عمیقتر تصویر قیاسی با حجم نمونه بیشتر و واکاوی توئیتهای پربازدید، استفاده از ابرکلمات و روند انتشار و همچنین کاربران موثر صورت گرفته است.
الف: تحلیل مضمون توئیتها
بر اساس محتوای ارائهشده، این گراف، ترکیبی از تحلیل مضمون واکنشهای کاربران به برنامههای امیرحسین قیاسی و برنامههایی مانند «پامپ» و «نیمهشب» است. توئیتهای پربازدید با بررسی ۸۰ درصد محتوای پر بازدید با استفاده از سامانه استخراج، یک به یک و بطور دستی کدگذاری و در نهایت محوربندی و طبقهبندی و در قالب گراف ارائه شدهاند.
در ادامه، محتوای موجود به صورت ساختاریافته و تفسیر شده ارائه میشود:
امیرحسین قیاسی به عنوان یکی از چهرههای مطرح در حوزه طنز رسانهای، با استقبال قابل توجهی از سوی کاربران مواجه شده است. تحلیلها نشان میدهد که وی در کنار جذب مخاطبان گسترده، با قطببندی نظرات مواجه بوده است. درصد قابل ملاحظهای از واکنشها (۲۵.۵۷٪) به مقایسه و تحلیل جایگاه هنری وی اختصاص یافته است.
قیاسی با جذب حداکثری مخاطب (۳۰٪ رشد در بازه زمانی) به یک پدیده رسانهای تبدیل شده است. با این حال، تعدد مقایسهها و بحثهای مرتبط با حریم شخصی، نیازمند مدیریت هوشمندانه است.
در تفسیر مضامین یاد شده سه نوع الگو شناساییشده:
قطببندی نظرات: تعریف و تمجید شدید، مخالفت و انتقاد
مقایسهپذیری بالا: قیاسی به عنوان سنجهای برای مقایسه با دیگران استفاده میشود.
شخصیسازی: زندگی شخصی او هم مورد توجه قرار گرفته است.
قیاسی به عنوان یک پدیده چندبعدی در فضای رسانهای ایران ظاهر شده که هم استعداد او مورد توجه است، هم جایگاه او در مقایسه با دیگران سنجیده میشود، هم شخصیت او خارج از برنامهها مورد بحث قرار میگیرد. این الگوی واکنش، نشاندهنده رسیدن به نقطه اوج توجه است که هم فرصتها و هم تهدیدهایی برای آینده حرفهای او ایجاد میکند.
ب: روند انتشار محتوا یا در چه مقاطعی محتوا بیشترین تعداد بوده است
این نمودار خطی با عنوان روند انتشار محتوای قیاسی با امیرحسین فارسی در توئیتر، تعداد پستهای منتشر شده در توئیتر که شامل عبارت امیرحسین قیاسی و برنامههایش هستند را در بازه زمانی ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ تا ۸ مهر ۱۴۰۴ نشان میدهد.
نمودار، یک الگوی صعودی سریع اوج و سقوط تدریجی را نشان میدهد. بیشترین میزان تولید محتوا در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ (۹۳۸ پست) و کمترین مقدار در ۸ مهر ۱۴۰۴ (۷ پست) ثبت شده است. قله محتوا در ۲۲ شهریور افزایش بسیار شدید (حدود ۱۰ برابری در ۳ روز) به مصاحبه قیاسی با مهرداد صدیقیان مربوط است که هم در بحث آماری و هم مضمونی ظهور و بروز پیدا کرده است. این اوج نشاندهنده یک پدیده اجتماعی یا رسانهای است که باعث شده مخاطبان به طور گستردهای در توئیتر درباره او صحبت کنند.
پس از اوج، روند به طور تدریجی و پیوسته کاهش مییابد. این نشاندهنده کوتاهمدت بودن اوج توجه عمومی است — یعنی موضوعی که باعث اوج شده(مصاحبه با صدیقیان)، فقط برای مدت کوتاهی مورد توجه بوده و سپس کاملاً از رادار عمومی خارج شده است.
ج: ابر کلمات توئیتها
در این بخش، کل محتواها بررسی شده و بر خلاف بخش تحلیل مضمون که نمونهگیری شده، بدون نمونهگیری پرتکرارترین کلمات به کار برده شده در توئیت ها با استفاده از ماشین استخراج و ارائه شده است.
این گراف، یک «ابر واژه» (word cloud) از اسامی فارسی است که بهصورت رنگی، در اندازهها و جهتهای مختلف نمایش داده شده است. این نوع تصویر معمولاً برای نمایش فراوانی یا اهمیت واژهها در یک متن یا مجموعه داده استفاده میشود. هرچه یک اسم بزرگتر و برجستهتر باشد، احتمالاً بیشتر تکرار شده یا اهمیت بیشتری داشته است.
الگوهای قابل مشاهده: نام «قیاسی» و «صدیقیان» چند بار و در ترکیبهای مختلف ظاهر شده که نشان میدهد برنامه گفت و گوی این دو نفر چه اندازه فراگیر شده است. ترکیبهایی مانند «امیر حسین» و «مهرداد» هم بهتنهایی و هم در کنار نام خانوادگی دیده میشوند که همان مصاحبه را تداعی میکند.
ابوطالب و ابوطالب حسینی بعد از مهرداد صدیقیان بیشترین تکرار را در کل محتوا داشته است.
تحلیل نهایی
۱. به طور خلاصه میتوان مدعی شد امیرحسین قیاسی در این بازه زمانی به یک پدیده غالب و پربازدید در توئیتر فارسی تبدیل شده است. تصویر او ترکیبی است از استقبال گسترده از یک سو و مقایسهها، انتقادات و شخصیسازی از سوی دیگر. قیاسی موفق شده است در یک بازه زمانی کوتاه، با استفاده از یک رویداد محرک کلیدی (مصاحبه با صدیقیان)، خود را به عنوان یک چهره رسانهای پربازدید و جریانساز تثبیت کند. تصویر او تصویر یک کمدین موفق و محبوب است که توانسته با طنز خود با مخاطب عام ارتباط برقرار کند.
۲. تحلیل روند انتشار، یک الگوی کلاسیک «ویرال» (پرشتاب) را نشان میدهد. اوج مطلق بحثها در ۲۲ شهریور (با ۹۳۸ پست) رخ داده که مستقیماً به مصاحبه او با مهرداد صدیقیان مرتبط است. این مصاحبه یک رویداد محرک بود که او را به کانون توجه تبدیل کرد.کاهش تدریجی و سریع محتوا پس از آن تاریخ نشان میدهد که این اوج توجه، کوتاهمدت بوده و وابسته به رویداد خاص مصاحبه با صدیقیان بود است.
۳. ابر کلمات به وضوح تأثیر شگرف مصاحبه با مهرداد صدیقیان را تأیید میکند. نامهای «قیاسی»، «صدیقیان»، «امیرحسین» و «مهرداد» بیشترین حجم محتوا را تشکیل میدهند. ظهور پررنگ نام ابوطالب حسینی (همکار قدیمی قیاسی) نشاندهنده این است که گذشته حرفهای و شبکه ارتباطی او نیز برای مخاطبان جذاب و قابل بحث بوده است.
۴. در نتیجه، تصویر امیرحسین قیاسی در توئیتر فارسی، تصویر یک «ستاره نوظهور طنز» است که به اوج توجه رسیده است. آینده حرفهای او به تواناییاش در مدیریت این توجه کوتاهمدت، تبدیل آن به یک محبوبیت پایدار، و عبور هوشمندانه از میان انتقادات و قطببندیهای ایجادشده بستگی خواهد داشت.
کارشناس دادهکاوی*